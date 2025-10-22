Травля, акне, дискалькулия: как детство могло сломать будущую звезду Spice Girl

Виктория Бекхэм, известная как модельер и бывшая участница группы Spice Girls, недавно поделилась личной историей из детства в подкасте Алекс Купер "Call Her Daddy". Она рассказала о том, как сталкивалась с травлей со стороны сверстников и какими трудностями ей приходилось преодолевать в школьные годы.

Проблемы с учебой и насмешки одноклассников

Виктория вспоминает, что её часто дразнили, называя "thick", что на английском означает "толстая" или "тупая". В то время у неё действительно были сложности с обучением, связанные, как считает сама Бекхэм, с дислексией — проблемой, которую ей так и не диагностировали официально. Помимо этого, модельер страдала от дискалькулии — трудности с освоением арифметики, которые связаны с особенностями работы мозга.

"Я была стеснительной. Я была неловким подростком", — отметила Бекхэм.

Влияние травли на личность

Постоянные насмешки со стороны детей сильно повлияли на характер Виктории. Она вспоминает, как однажды друг семьи назвал её "угрюмой", что только усилило её замкнутость.

"Это отразилось на мне, сделало меня очень-очень застенчивой", — рассказала Виктория.

Кроме того, Бекхэм признаётся, что чувствовала себя чужой среди сверстников. Пока одноклассники проводили время вместе, она посещала занятия по танцам и театральному искусству, что лишь подчеркивало её социальную изоляцию.

Физические трудности и социальное давление

На фоне эмоциональных проблем Виктория сталкивалась и с физическими трудностями: у неё была проблемная кожа и тяжёлое акне, а длинные волосы привлекали внимание сверстников не самым приятным образом. Она вспоминает случаи, когда другие дети бросали в неё банки из-под колы, играя на школьной площадке.

"Но также у меня была ужасная кожа. У меня было чудовищное, жуткое акне, длинные волосы. Я помню, как стояла одна на площадке для игр, и дети подбирали банки из-под колы из луж и бросали их в меня", — поделилась Виктория.

Замкнутость и молчание

Несмотря на переживания, Виктория не делилась происходящим с родителями. Её сковывала стыдливость, а школьные годы она описывает как непростые и жалкие.

"Я стыдилась, так что никому не говорила. Но вся моя школьная жизнь была жалкой", — пояснила Бекхэм.

А что если бы помощь была рядом

Опыт Виктории подчёркивает важность внимательного отношения к детям с особыми образовательными потребностями. Поддержка со стороны взрослых и сверстников могла бы значительно снизить стресс и укрепить уверенность ребёнка в себе. Танцевальные и театральные занятия помогали ей сохранять интерес к творчеству, но полноценная поддержка в учебе и психологическая помощь могли бы сделать детство менее болезненным.

Мифы и правда о дискалькулии

Многие считают, что сложности с арифметикой — это просто лень или невнимательность. Однако дискалькулия — это реальное неврологическое расстройство, которое затрудняет понимание чисел и вычислений, независимо от уровня интеллекта.

Интересные факты

Дискалькулия встречается примерно у 5-7% детей и часто сочетается с дислексией. Танцы и театральные занятия помогают развивать когнитивные и социальные навыки. Ранние травмы и насмешки могут оставлять длительный отпечаток на самооценке человека.

Исторический контекст

В 1980–1990-х годах в британских школах внимание к психологическому здоровью учеников было минимальным, и случаи травли оставались без должного контроля. Виктория росла именно в этот период, что отчасти объясняет отсутствие поддержки со стороны педагогов и родителей.