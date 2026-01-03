Граница между детством и взрослыми диагнозами стирается: что пугает врачей всё чаще

Врачи всё чаще сталкиваются с тревожной тенденцией: у детей и подростков выявляют заболевания, которые ещё недавно считались характерными исключительно для взрослого возраста. Речь идёт о тяжёлых патологиях, способных приводить к серьёзным осложнениям уже в юные годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью ректора Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главного неонатолога Минздрава России Дмитрия Иванова.

По словам специалиста, изменения в структуре детской заболеваемости требуют переосмысления подходов к профилактике и ранней диагностике. Медицинское сообщество всё чаще фиксирует случаи, которые ранее казались невозможными в педиатрической практике.

"Взрослые" болезни у подростков

Дмитрий Иванов отметил, что в клинической практике стали регулярно встречаться заболевания сердечно-сосудистой системы у детей. Причём речь идёт не о лёгких нарушениях, а о тяжёлых формах, способных приводить к инсультам и инфарктам у подростков.

"Мы видим заболевания в своей практике, которые раньше нельзя было представить в детском возрасте. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, которые тяжело заканчиваются в виде инсультов и инфарктов у подростков. Мы видим гормональные заболевания, мы видим гинекологические заболевания, мы даже стали видеть то, что раньше не видели", — сказал ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов.

По его словам, подобные случаи ещё несколько десятилетий назад считались медицинской редкостью.

Новые вызовы для педиатрии

Помимо сердечно-сосудистых патологий, врачи всё чаще диагностируют у детей гормональные и гинекологические заболевания. Эти состояния требуют длительного наблюдения и лечения, что создаёт дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

Ректор подчеркнул, что спектр детских болезней расширяется, и педиатрия сталкивается с новыми вызовами. Медикам приходится адаптировать методы диагностики и терапии к реалиям, в которых граница между "детскими" и "взрослыми" болезнями постепенно стирается.

Хронические заболевания, немыслимые ранее

Отдельно Дмитрий Иванов обратил внимание на появление у детей хронических панкреатитов. По его словам, ещё 10-20 лет назад такие диагнозы в детском возрасте были практически немыслимы.

Фиксация подобных случаев, отметил он, говорит о глубоких изменениях в образе жизни, питании и общем состоянии здоровья подрастающего поколения. Это, в свою очередь, требует усиленного внимания к профилактике и формированию здоровых привычек с ранних лет.