Полтора года засчитают как три: Госдума рассматривает новый закон о родителях
В Госдуме предложили новое изменение в правилах расчёта трудового и страхового стажа. Согласно инициативе, период ухода за ребёнком до 1,5 лет будет засчитываться в двойном размере. Об этом сообщает газета "Известия".
Суть законопроекта
Законопроект уже внесён на рассмотрение. Его авторы уверены, что мера:
-
повысит уровень защиты родителей,
-
станет дополнительной поддержкой для граждан, воспитывающих детей,
-
создаст стимулы для роста рождаемости.
Аргументы в пользу инициативы
В пояснительной записке подчёркивается, что законопроект отвечает ключевым задачам государственной политики:
-
развитие и укрепление института семьи;
-
формирование благоприятной социальной среды для детей и родителей;
-
обеспечение равенства семейных и трудовых прав;
-
дополнительная поддержка наиболее уязвимых слоёв населения.
