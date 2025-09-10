Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
здание госдумы рф
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Полтора года засчитают как три: Госдума рассматривает новый закон о родителях

В Госдуме предложили засчитывать отпуск по уходу за ребёнком в двойном размере стажа

В Госдуме предложили новое изменение в правилах расчёта трудового и страхового стажа. Согласно инициативе, период ухода за ребёнком до 1,5 лет будет засчитываться в двойном размере. Об этом сообщает газета "Известия".

Суть законопроекта

Законопроект уже внесён на рассмотрение. Его авторы уверены, что мера:

  • повысит уровень защиты родителей,

  • станет дополнительной поддержкой для граждан, воспитывающих детей,

  • создаст стимулы для роста рождаемости.

Аргументы в пользу инициативы

В пояснительной записке подчёркивается, что законопроект отвечает ключевым задачам государственной политики:

  • развитие и укрепление института семьи;

  • формирование благоприятной социальной среды для детей и родителей;

  • обеспечение равенства семейных и трудовых прав;

  • дополнительная поддержка наиболее уязвимых слоёв населения.

