Полтора года засчитают как три: Госдума рассматривает новый закон о родителях

В Госдуме предложили новое изменение в правилах расчёта трудового и страхового стажа. Согласно инициативе, период ухода за ребёнком до 1,5 лет будет засчитываться в двойном размере. Об этом сообщает газета "Известия".

Суть законопроекта

Законопроект уже внесён на рассмотрение. Его авторы уверены, что мера:

повысит уровень защиты родителей,

станет дополнительной поддержкой для граждан, воспитывающих детей,

создаст стимулы для роста рождаемости.

Аргументы в пользу инициативы

В пояснительной записке подчёркивается, что законопроект отвечает ключевым задачам государственной политики: