Нет места в садике? Теперь это компенсируют — в ЯНАО ввели новые выплаты
С сентября 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе вступают в силу новые правила выплат для семей, чьи дети не получили место в детских садах. Постановление правительства региона опубликовано на официальном портале органов власти.
Кто может оформить выплату
Компенсация предоставляется одному из родителей или законному представителю, если:
-
у него есть гражданство РФ;
-
он постоянно проживает в ЯНАО;
-
воспитывает ребёнка от 1,5 до 5 лет, не посещающего дошкольную организацию.
Размер компенсации
-
5 203 рубля в месяц - для детей от 1,5 до 3 лет;
-
6 824 рубля в месяц - для детей от 3 до 5 лет.
Выплата назначается с месяца обращения (но не раньше достижения ребёнком возраста 1,5 лет) и действует до его пятилетия.
Что нужно для оформления
Родителям потребуется предоставить:
-
заявление;
-
паспорт;
-
свидетельство о рождении ребёнка или документ об опеке;
-
подтверждение совместного проживания;
-
реквизиты счёта или карты "Мир";
-
согласие на обработку персональных данных.
