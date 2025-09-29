Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© pixabay.com by bearinthenorth is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:18

Нет места в садике? Теперь это компенсируют — в ЯНАО ввели новые выплаты

С сентября 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе вступают в силу новые правила выплат для семей, чьи дети не получили место в детских садах. Постановление правительства региона опубликовано на официальном портале органов власти.

Кто может оформить выплату

Компенсация предоставляется одному из родителей или законному представителю, если:

  • у него есть гражданство РФ;

  • он постоянно проживает в ЯНАО;

  • воспитывает ребёнка от 1,5 до 5 лет, не посещающего дошкольную организацию.

Размер компенсации

  • 5 203 рубля в месяц - для детей от 1,5 до 3 лет;

  • 6 824 рубля в месяц - для детей от 3 до 5 лет.

Выплата назначается с месяца обращения (но не раньше достижения ребёнком возраста 1,5 лет) и действует до его пятилетия.

Что нужно для оформления

Родителям потребуется предоставить:

  • заявление;

  • паспорт;

  • свидетельство о рождении ребёнка или документ об опеке;

  • подтверждение совместного проживания;

  • реквизиты счёта или карты "Мир";

  • согласие на обработку персональных данных.

