Садик за полцены: в Тюмени поддержали тех, кто возит нас каждый день

В Югре создадут производство удобрений из древесных отходов и грибов. Технология позволит перерабатывать опилки и восстанавливать плодородие почв.

Из опилок — в урожай: в Югре создают уникальные удобрения на грибной основе

В Югре резко подорожали рыба, мясо и хлеб. Росстат зафиксировал рост цен на 12%, однако яйца и сливочное масло, напротив, стали дешевле.

Морепродукты дорожают, яйца дешевеют: как к осени изменилась продовольственная корзина Югры

Около 40% жителей Югры мечтают о собственном доме за городом. Молодёжь тянется к компактным многоэтажкам, а старшее поколение — к тишине и земле.

"Своя земля лучше балкона": исследование показало, где хотят жить югорчане

08.10.2025 в 1:17

Без воды, но не без прав: в Югре омбудсмен и ФАС защитили жителей посёлка

В Югре жители поселка Бобровский пожаловались на завышенные тарифы за воду и вывоз отходов. После вмешательства омбудсмена и ФАС их права восстановили.

