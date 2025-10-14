Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:36

Садик за полцены: в Тюмени поддержали тех, кто возит нас каждый день

В Тюмени кондукторам автобусов предоставят 50% скидку на оплату детского сада

В Тюмени установлена новая мера поддержки для работников городского транспорта. Теперь кондукторы автобусов смогут оплачивать пребывание своих детей в детском саду со скидкой 50%. Об этом сообщили в мэрии города.

Как работает льгота

"С целью поддержки семей работников транспорта общего пользования введен льготный размер родительской платы для детей, чьи родители работают кондукторами автобусов на маршрутах регулярных перевозок. Льгота действует с 29 сентября", — рассказали в администрации.

Согласно решению, родителям-кондукторам достаточно оплатить половину установленной стоимости детского сада.

Как оформить

Чтобы получить льготу, необходимо предоставить в детское учреждение следующие документы:

  • справку с места работы;

  • заявление на получение льготы;

  • паспорт родителя;

  • свидетельство о рождении ребёнка.

После проверки документов скидка будет назначена автоматически.

Поддержка работников транспорта

Новая мера направлена на социальную поддержку семей, занятых в сфере пассажирских перевозок. В мэрии подчеркнули, что такая инициатива поможет снизить финансовую нагрузку на работников общественного транспорта и повысить привлекательность профессии кондуктора.

