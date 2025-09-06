Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
девочка болеет
девочка болеет
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:23

Как подготовить иммунитет школьника к осени: простые правила

Педиатр Рамил Шахвеледов напомнил о важности вакцинации детей от гриппа осенью

Осень традиционно считается временем, когда дети чаще сталкиваются с инфекционными заболеваниями. В этот период нагрузка на иммунитет возрастает, и именно поэтому врачи советуют заранее позаботиться о профилактике. Одним из самых надёжных способов защиты остаётся вакцинация.

Почему важно сделать прививку

Педиатр Рамил Шахвеледов, специалист Красногорской больницы, напомнил, что особую опасность в осенние месяцы представляет вирус гриппа. Эта инфекция способна вызывать тяжёлые осложнения, поэтому вакцинация считается ключевой мерой профилактики.

"Вакцинация от гриппа проводится начиная с 6 месяцев", — сказал педиатр Рамил Шахвеледов.

Прививка помогает организму сформировать иммунный ответ и значительно снизить риск заболеть даже при контакте с вирусом.

Дополнительные меры защиты

Помимо вакцинации, родителям стоит уделить внимание простым, но действенным правилам гигиены. Дети должны помнить о необходимости мыть руки с мылом перед едой и после возвращения с улицы. Школьникам можно давать с собой антисептики для обработки рук в течение дня.

Регулярная влажная уборка дома тоже снижает вероятность распространения вирусов. Удаление пыли и проветривание помещений помогают поддерживать здоровый микроклимат в квартире.

Роль образа жизни

Здоровые привычки оказывают не меньшее влияние на иммунитет ребёнка. Регулярные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе и полноценный сон делают организм более устойчивым к инфекциям. Врачи отмечают, что дети, ведущие активный образ жизни, болеют реже и легче переносят сезонные простуды.

Итоги

С наступлением осени родителям важно комплексно подойти к вопросу защиты здоровья ребёнка: вовремя сделать прививку, укреплять иммунитет, следить за гигиеной и чистотой дома. Эти простые шаги помогут значительно снизить риск заболеваний в сезон вирусов.

