Врач достал из носа ребёнка то, чего там быть не должно
В селе Раевский 7 августа детское любопытство едва не обернулось бедой. Маленькая девочка решила поэкспериментировать и засунула в нос бабушкину таблетку.
Опасная игра
Почти сразу у ребёнка появились проблемы с дыханием. Мама не стала терять времени и отвезла дочь к врачу.
Помощь медиков
Глава Альшеевского района Башкирии Наиль Абелгузин рассказал:
"Врач, осмотрев пациентку, извлёк инородный предмет. После процедуры медики дали родителям рекомендации по наблюдению за состоянием ребёнка".
Благодаря своевременной реакции семьи и работе врачей всё обошлось без тяжёлых последствий.
