Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ковыряние в носу
Ковыряние в носу
© Wikipedia by Rondell Melling is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:28

Врач достал из носа ребёнка то, чего там быть не должно

Наиль Абелгузин сообщил о спасении ребёнка с инородным предметом в носу

В селе Раевский 7 августа детское любопытство едва не обернулось бедой. Маленькая девочка решила поэкспериментировать и засунула в нос бабушкину таблетку.

Опасная игра

Почти сразу у ребёнка появились проблемы с дыханием. Мама не стала терять времени и отвезла дочь к врачу.

Помощь медиков

Глава Альшеевского района Башкирии Наиль Абелгузин рассказал:

"Врач, осмотрев пациентку, извлёк инородный предмет. После процедуры медики дали родителям рекомендации по наблюдению за состоянием ребёнка".

Благодаря своевременной реакции семьи и работе врачей всё обошлось без тяжёлых последствий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Возраст отца и риск выкидыша: эмбриолог раскрыл связь в ЭКО сегодня в 6:29

Возраст отца - бомба замедленного действия: эмбриолог раскрыл опасную правду

Эмбриолог рассказал, что возраст отца влияет на риск выкидыша при ЭКО. Исследование показало связь между возрастом отца и успешностью беременности, а также риском психоневрологических нарушений у детей.

Читать полностью » Диетолог Писарева: гречишный мёд полезен при анемии и гипертонии сегодня в 6:25

Врачи раскрыли: этот сорт мёда спасает сердце и поднимает гемоглобин

Гречишный мёд помогает при анемии и гипертонии, акациевый подходит детям, а липовый защищает от вирусов. Эксперты рассказали, как сохранить его пользу.

Читать полностью » Врач объяснила, как цитрусовые и цельнозерновые продукты защищают почки сегодня в 5:21

Простые продукты, которые помогут почкам работать без сбоев

Цитрусовые, клетчатка и вода могут защитить почки от камней. Нефролог рассказала, какие продукты стоит есть чаще, а от чего лучше отказаться.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Мельникова назвала заболевания, при которых арбуз нужно есть с осторожностью сегодня в 4:18

Сочные, но не для всех: гастроэнтеролог предупредила об опасности арбузов

Арбузы полезны для сердца, сосудов и иммунитета, но при некоторых заболеваниях их стоит есть с осторожностью. Врач рассказала, кому особенно важно помнить об этом.

Читать полностью » Врач Каплина: неправильное назначение контрацептивов говорит о низкой квалификации врача сегодня в 3:13

5 фраз и действий гинеколога, после которых стоит искать другого врача

Врач Ольга Каплина рассказала о пяти тревожных признаках, по которым можно распознать плохого гинеколога. Некоторые из них вас точно удивят.

Читать полностью » Врач Никифорович: женщины чаще сталкиваются с заболеваниями щитовидной железы сегодня в 2:08

Врач назвал людей, которые чаще других сталкиваются с проблемами щитовидки

Женщины и люди, подвергавшиеся радиации, чаще сталкиваются с болезнями щитовидной железы. Врач рассказал, кто ещё в зоне риска и как себя защитить.

Читать полностью » Врач Поздняков назвал симптомы лихорадки чикунгунья и группы риска осложнений сегодня в 1:05

Лихорадка чикунгунья: симптомы, которые нельзя игнорировать

Врачи предупреждают о симптомах новой лихорадки чикунгунья, которая уже поразила тысячи человек в Китае. Эксперты рассказали, чем она опасна.

Читать полностью » Опрос медиков: главная причина отказа от профессии — низкая оплата и отсутствие гарантий сегодня в 0:15

Медицина без будущего? Опрос врачей показал тревожный результат

Более половины врачей в России разочаровались в своей профессии за последние годы, а 40% не хотят, чтобы их дети пошли по этому пути.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Леонардо ДиКаприо заявил, что чувствует себя на 32 года, а не на 50
Красота и здоровье

Новый закон о медицине: когда врачам разрешено отступать от клинических рекомендаций
Еда

Салат с курицей и маринованным луком: традиционный рецепт для семейного обеда
Садоводство

Ваша дача будет цвести: три простых ингредиента для успешного укоренения черенков
Садоводство

5 ошибок при хранении лука: как их избежать и сохранить урожай до весны – советы огородникам
Авто и мото

Автоэксперты: проверять давление в шинах летом нужно только на холодном автомобиле
Наука и технологии

Астрохимики нашли "недостающую серу": удивительное открытие в космосе
Спорт и фитнес

Тренеры рассказали, как тренажёр степпер укрепляет ноги, спину и пресс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru