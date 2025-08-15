Врач достал из носа ребёнка то, чего там быть не должно

В селе Раевский 7 августа детское любопытство едва не обернулось бедой. Маленькая девочка решила поэкспериментировать и засунула в нос бабушкину таблетку.

Опасная игра

Почти сразу у ребёнка появились проблемы с дыханием. Мама не стала терять времени и отвезла дочь к врачу.

Помощь медиков

Глава Альшеевского района Башкирии Наиль Абелгузин рассказал:

"Врач, осмотрев пациентку, извлёк инородный предмет. После процедуры медики дали родителям рекомендации по наблюдению за состоянием ребёнка".

Благодаря своевременной реакции семьи и работе врачей всё обошлось без тяжёлых последствий.