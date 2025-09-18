Пять простых мер, которые спасают жизнь ребёнку возле окна

С наступлением теплого сезона число трагедий, связанных с падением детей из окон, резко растет. Чаще всего в опасности оказываются малыши от года до пяти лет, оставшиеся без присмотра. По данным МВД, ежегодно из окон выпадает более тысячи детей, при этом свыше ста погибают, а многие получают тяжелые травмы.

Основная причина — иллюзия безопасности, которую создают противомоскитные сетки. Они не выдерживают давления и легко вылетают из крепежей. Даже фиксаторы не всегда помогают: дети способны открыть окно самостоятельно.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, в МЧС рекомендуют:

устанавливать блокираторы или ручки с замками;

использовать ограничители открытия окна до 12 см;

убирать мебель от подоконников;

класть на подоконники тяжелые предметы, чтобы препятствовать попыткам забраться.

Простые меры способны спасти жизнь ребенку, ведь большинство трагедий происходят в первые 15 минут отсутствия взрослых.