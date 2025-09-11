Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:15

Сутулость начинается в детстве: привычки, которые портят спину на всю жизнь

Врачи напомнили: нарушения осанки у подростков могут привести к хроническим болям во взрослом возрасте

Многие взрослые признаются: они хотели бы иметь красивую осанку, но в детстве не придавали значения привычкам, которые привели к сутулости, плоскостопию или искривлению позвоночника. Между тем именно в детском и подростковом возрасте формируется опорно-двигательный аппарат, и любые нарушения в этот период могут сказаться на здоровье во взрослом будущем.

Почему важно следить за осанкой

У детей и подростков проблемы с опорно-двигательной системой встречаются особенно часто. Чем старше становится ребёнок, тем выше риск развития нарушений осанки, разницы в длине ног, деформации стоп. Если упустить момент, это может привести к искривлению позвоночника или неправильному положению таза, а значит — к хроническим болям и ограничению подвижности в будущем.

Роль родителей

Детский организм растёт очень быстро, поэтому задача родителей — вовремя обратить внимание на привычки ребёнка. Важно, чтобы рабочее место было организовано правильно:

• ноги ребёнка должны стоять на опоре под углом 90 градусов;
• экран монитора располагался на уровне глаз;
• рюкзак носился на двух плечах.

"Помните, что вес рюкзака вместе с наполнением должен не превышать 10-15% от массы ребёнка", — подчеркнула инструктор-методист по лечебной физкультуре Юлия Хазеева.

Особенно важно следить за этим в период активного роста, когда мышцы ещё не успевают окрепнуть. Слабый мышечный корсет в сочетании с неправильными привычками быстро приводит к сутулости и другим деформациям.

Как укрепить спину

По словам специалиста, лучший способ профилактики — регулярные упражнения. Подойдут лёгкие комплексы лечебной гимнастики, но заниматься нужно систематически, а не от случая к случаю. Отличным вариантом станет плавание: оно развивает мышцы, формирует правильную осанку и укрепляет дыхательную систему.

Если же проблемы уже появились, важно не заниматься самолечением. В этом случае необходима консультация врача ЛФК, который подберёт индивидуальную программу упражнений.

Профилактика проще, чем лечение

Исправлять деформации позвоночника значительно сложнее, чем их предотвращать. Поэтому родителям стоит заранее прививать детям полезные привычки: следить за посадкой за столом, организовать активный отдых, приучить к гимнастике. Эти меры помогут ребёнку сохранить здоровье спины и красивую осанку на долгие годы.

