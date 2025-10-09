Сутулость начинается не за партой, а дома: что вы делаете не так со спиной ребёнка

Каждый сентябрь родители, педагоги и врачи вновь обсуждают вечный вопрос: как школьникам сохранить ровную спину и не надорваться под тяжестью учебников. На первый взгляд кажется, что это мелочь, но именно в младшем возрасте формируются привычки, от которых зависит здоровье позвоночника на всю жизнь. Осанка ребёнка — не просто внешняя деталь, а показатель гармоничного развития опорно-двигательного аппарата, работы внутренних органов и даже уверенности в себе.

"Осанка — это обычная непринужденная поза человека. Она начинает формироваться в раннем детстве. Обращать внимание на нее следует с освоения ребенком вертикального положения. Помочь в этом могут простейшие упражнения, например, потянуться вверх за игрушкой. В дальнейшем, когда ребенок начинает понимать наши команды, заниматься физическими упражнениями", — пояснила врач-ортопед Ирина Осипова.

Почему осанка важнее, чем кажется

Врачи напоминают: красивая осанка — это не эстетика, а залог здоровья. Когда позвоночник прямой, дыхание свободное, органы брюшной полости работают правильно, суставы не перегружены. Но стоит ребёнку начать сутулиться, как тело мгновенно реагирует: сжимаются лёгкие, ухудшается кровообращение, появляются головные боли и утомляемость. Учащийся сгорблен за партой — значит, его мышцы спины не справляются с нагрузкой.

Современные дети проводят слишком много времени за планшетами и телефонами. Взгляд направлен вниз, плечи опущены — привычная поза становится нормой, и даже короткие периоды активности не компенсируют ежедневное сидение в такой позиции. Всё это постепенно искажает осанку.

Как выглядит правильная осанка школьника

"Правильная осанка выглядит следующим образом: Голова высоко поднята, подбородок выставлен вперед. Корпус выпрямлен. Грудная клетка развернута, плечи расположены на одном уровне, немного отведены назад. Живот подтянут. То есть, голова, шея, позвоночник составляют прямую вертикальную линию", — отметила врач-ортопед Ирина Осипова.

Это идеальное положение тела обеспечивает равномерную нагрузку на суставы и мышцы, а также позволяет лёгким и сердцу работать без препятствий. Однако сегодня у многих школьников наблюдается противоположная картина — наклон вперёд, опущенные плечи, сжатая грудная клетка. Последствия — не только в сутулости, но и в нарушении работы дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Тяжёлый рюкзак: первая угроза позвоночнику

С каждым учебным годом дети носят всё больше учебников и тетрадей. Вес ранца нередко превышает допустимые нормы, а неправильная конструкция усиливает нагрузку.

"- Достаточно легким (для младших масса не должна превышать 700 г, старшим — не более 1 кг), лямки в меру широкими, хорошо, если есть опора для спины", — рассказала врач-ортопед Ирина Осипова.

Неправильный рюкзак заставляет ребёнка сутулиться и смещать центр тяжести вперёд. Через несколько месяцев такой привычки мышцы спины ослабевают, и выпрямиться становится трудно даже в покое.

Сравнение правильного и неправильного рюкзака