Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:20

Как выбрать спорт для ребёнка, чтобы он не перегорел

Врач Глеб Шерстнев: профессиональный спорт может привести к травмам и выгоранию у детей

Выбор физической активности для ребёнка часто становится для родителей непростой задачей. Детский врач-психиатр Челябинской областной психоневрологической больницы № 1 Глеб Шерстнев поделился советами, как подойти к этому вопросу правильно.

Профессиональный спорт или секция для удовольствия

Первым делом нужно определить цель: будет ли это профессиональный спорт или занятия для здоровья и удовольствия.

"Профессиональный спорт — это тяжёлый труд, который перестраивает жизнь всей семьи", — сказал Глеб Шерстнев.

Он напомнил, что высокие нагрузки могут привести к травмам, эмоциональному выгоранию и жёстким ограничениям в распорядке дня. Среди относительно безопасных направлений врач выделяет плавание и настольный теннис.

Если речь о любительской секции

Когда родители хотят просто приобщить ребёнка к спорту, стоит опираться на его интересы. Сегодня это может быть плавание, завтра футбол, а через неделю — скалолазание, и это абсолютно нормально. Главное условие — чтобы тренировки приносили радость и не превращались в обязанность.

Спорт как часть семейного досуга

Физическая активность может стать способом провести время вместе. По словам врача, полезно устраивать совместные велопрогулки, ходить всей семьёй в бассейн, играть в подвижные игры на свежем воздухе.

Современные способы увлечь ребёнка

Шерстнев отметил, что современные технологии помогают заинтересовать детей спортом. Танцевальные челленджи в TikTok, а также VR-игры, например Beat Saber, дают хорошую кардионагрузку и воспринимаются как развлечение.

Кроме того, можно превратить спорт в игру по мотивам любимых увлечений.

"Если ребёнок обожает Minecraft, можно превратить тренировки в игру. 10 прыжков = 1 алмаз, прогулка в парке = открытие новой локации, 20 приседаний = победа над крипером", — отметил Глеб Шерстнев.

Накопленные "ресурсы" можно обменивать на реальные награды: поход в кино, верёвочный парк или квест с друзьями. Такой подход делает спорт не обязанностью, а увлекательной частью жизни.

