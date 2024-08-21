Детский нейропсихолог рассказал, как защитить ребенка от онлайн-груминга

Чтобы ребенок не стал жертвой онлайн-груминга, родители должны объяснить ему, что не надо пытаться добиваться извинений от агрессора или что-то ему доказывать. Об этом NewsInfo.Ru сообщила детский нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Онлайн-груминг — это общение взрослого человека с несовершеннолетним в Сети с целью завоевывания доверия детей, совращения. Злоумышленники могут просить ребенка о встрече или принудить к онлайн-обмену сексуальным контентом.

На вопрос, как защитить детей от онлайн-груминга, эксперт ответила, что детям необходимо объяснить, как происходят эти домогательства.

"Сначала это мирное общение, где ребенка поддерживают, где он чувствует себя значимым и нужным. Однако позже собеседник меняет направление и начинает ребенком манипулировать, домогаться, требовать какие-то снимки или информацию. Позже эту информацию используют. Если ребенок знает схему, как все происходит, тогда он вовремя сможет увидеть какие-то стоп-сигналы, на что нужно обратить внимание, что ему начинает угрожать. При стоп-сигнале надо прекратить общение", — объяснила Наталья Наумова.

По словам детского нейропсихолога, дети часто не понимают, каким образом нужно прекратить общение. Нужно им дать понять, что не надо пытаться что-то объяснить угрожающему им человеку, доказывать или добиваться извинений от агрессора. Необходимо просто заблокировать и вовремя сообщить родителям о происходящем.

"Очень важно, чтобы дети не боялись обращаться к родителям за помощью. Для этого необходимо, чтобы взрослые не стыдились своих детей. Не говорили им, что они сами виноваты. Важно, чтобы родители давали поддержку ребенку, понимание, при помощи вопросов помогали ему осознать, как лучше действовать в той или иной ситуации, а, то есть не давать готовые решения. Дети, как правило, делают все наоборот, потому что им хочется быть самостоятельными. Не надо несовершеннолетних загонять в тупик. Поддерживаем, находимся рядом, задаем вопросы, спрашиваем", — сообщила эксперт.

Кроме того, детский нейропсихолог добавила, что если ребенок сообщает о своём решении и родителям нравится — поддерживаем, не нравится — задаем еще вопросы для того, чтобы все-таки помочь ребенку осознать, как поступить.

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