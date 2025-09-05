Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Врач
Врач
© unsplash.com by National Cancer Institute is licensed under Free to use under the Unsplash License
Опубликована сегодня в 2:20

Битва за детство: мальчика с агрессивной опухолью спасают в Москве

Ребёнка с нейробластомой перевезли из Китая в Москву на самолёте президента России

История мальчика, которого спецборт российского президента доставил из Китая в Москву для лечения, привлекла большое внимание. У ребенка диагностирована нейробластома — агрессивная опухоль, чаще всего встречающаяся у детей младшего возраста.

Шансы на выздоровление

По словам детского онколога, доктора медицинских наук Тимура Шароева, исход заболевания напрямую связан с рядом факторов: стадией, возрастом пациента и группой риска.

"Процент выздоровлений зависит от стадии, от возраста пациента, в какую группу риска он попадет. При первой стадии прогноз благоприятный, я бы даже сказал хороший, почти все дети выздоравливают, до 95%", — отметил Тимур Шароев.

Таким образом, при раннем выявлении и правильном подходе у большинства пациентов удается достичь ремиссии.

Как проходит лечение

Шароев подчеркнул, что терапия в подобных случаях проводится строго по международным протоколам. Сначала проводится детальное обследование, позволяющее определить стадию заболевания и отнести пациента к определенной группе риска. На основании этих данных составляется индивидуальная программа терапии.

"Если кто-то скажет, что, например, в Германии лучше, то это неправда. Лечение стандартизировано. Но и индивидуальные особенности пациента тоже учитываются", — заключил Шароев.

Он также отметил, что процесс лечения онкологических заболеваний у детей всегда остается сложным и требует усилий как со стороны врачей, так и со стороны семьи пациента.

Перелет и сопровождение

Чтобы ребенок мог как можно скорее получить квалифицированную помощь, президент Владимир Путин выделил для него самолет специального летного отряда "Россия". Мальчика сопровождала мама, а также бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф. В полете за состоянием юного пациента следили анестезиолог-реаниматолог и фельдшеры, оснащенные необходимым оборудованием, включая систему кислородной поддержки.

Такой шаг позволил обеспечить максимальную безопасность и оперативную доставку мальчика в одну из ведущих российских клиник, где он сможет пройти полный курс обследования и лечения.

