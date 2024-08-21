Астролог рассказал, как смена имени и отчества влияет на судьбу человека

Когда человек меняет имя и отчество, он создает себе новую личность. Благодаря этому он может с чистого листа начинать жизнь, отказавшись от своей прошлой судьбы. Об этом NewsInfo.Ru сообщил астролог и таролог по бизнесу и отношениям Борис Зак.

Эксперт заявил, что у любого имени есть исконное значение, которое легко посмотреть в интернете. На эти данные вполне можно опираться, потому что они в большинстве источниках соответствуют истине, сообщил он. Когда ребенку дается то или иное имя, то родители закладывают в него программу, которая соотносится с этим именем.

"Здесь также важно понимать про программу, которую мы закладываем именем ребенка. Здесь этот вопрос, скорее, вторичен, если не третичен. Потому что в первую очередь в ребенка закладывается та программа, которая была при его рождении, по положению планет. Если мы, допустим, разбираем человека, то сначала смотрим на гороскоп, натальную карту, то есть положение планет в момент его рождения. Это будет больше описывать его характер и судьбу. Только после этого можно уже говорить про имя", — объяснил Борис Зак.

Он добавил, что если речь идёт про отчество, то это уже родовая программа отца, его рода и определенная судьба, которая связана с отцом. Эксперт добавил, что не рекомендуется называть ребенка тем же именем, как у отца, потому что в таком случае выше вероятность того, что ребенок повторит его судьбу. Даже если судьба была удачная, у нового человека она должна быть своя.

"Имя и отчество можно перевести в цифры. Изначально соотношение букв и цифр появилось в еврейском алфавите. Однако позже специалисты адаптировали числовые значения букв еврейского алфавита под латинский, русский алфавиты. И сейчас так же можно посмотреть числовое значение имени и отчества, в том числе и фамилии человека. Узнать его код судьбы. Там можно увидеть и сочетание цифр, которые будут наиболее удачны для человека. Впоследствии можно использовать эти цифры при выборе номера для автомобиля, квартиры, телефона. Тем более сейчас с той же IP-телефонией очень легко подобрать себе красивый номер с нужными цифрами", — поделился эксперт.

Астролог уверил, что люди могут использовать это для того, чтобы усилить свою удачу в жизни. К тому же в таких цифрах будут заложены определенные программы, которые указывают на какие-то положительные и отрицательные качества человека. Если вдруг личность понимает, что у него что-то в жизни не ладится, и числовой расклад имени показывает, что в нем содержатся негативные аспекты, плохо влияющие на жизнь, то он может поменять имя и даже отчество.

"У меня есть ряд знакомых, которые себе полностью меняли всё - имя, отчество и фамилию, чтобы конкретно изменить жизнь. Однако здесь есть и чисто психологический аспект. Когда человек меняет имя и отчество, он создает себе новую личность. Благодаря этому он может с нового листа начинать жизнь, отказавшись от своей прошлой судьбы", — рассказал таролог по бизнесу и отношениям.

Однако астролог предупредил, что есть один момент с изотерической точки зрения, в соответствии с которым не очень хорошо отказываться от отчества. Он аргументировал это тем, что человек теряет связь со своим родом, а род, так или иначе, поддерживает его. Эксперт привёл в пример девушку, которая решила поменять себе отчество и отказаться от прошлого своих родителей. Борис Зак допустил, что у неё отец, дедушка или брат были маргиналами, алкоголиками или преступниками. Когда девушка начнёт свой род с нуля, ее ребенок может стать таким же маргиналом, потому что у тонких материй возникнет необходимость возместить то место роду, которое раньше занимали эти папа, брат или дедушка. В конце таролог порекомендовал не менять отчество.

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