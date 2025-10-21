Осень без простуд: врачи рассказали, как укрепить иммунитет ребёнка без таблеток

С наступлением осенних холодов дети стали чаще болеть, а родители всё чаще ищут способы укрепить иммунитет, чтобы избежать простуд и вирусов. Однако, как напоминают врачи, волшебных таблеток от болезней не существует - важна системная забота о здоровье. О том, как поддержать детский организм в сезон эпидемий, рассказала врач-педиатр высшей категории, заслуженный врач Кубани Елена Дереза.

"Прежде всего, необходимо следить за питанием ребёнка. Недостаток витаминов и микроэлементов — удар по иммунитету. В рационе должно быть достаточно белка — это курица, индейка, яйца. Белок является строительным материалом для иммунных клеток", — пояснила специалист.

По словам педиатра, сильный иммунитет формируется не с помощью препаратов, а благодаря полноценному питанию, режиму дня, свежему воздуху и активному образу жизни.

Витамины, без которых иммунитет не справится

Чтобы детский организм успешно противостоял вирусам, ему необходимы витамин С, цинк, селен и пробиотики. Они отвечают за выработку антител, укрепляют слизистые дыхательных путей и повышают устойчивость к инфекциям.

"Детский организм должен в достаточном количестве получать витамин С. Он содержится не только в цитрусовых, но и в квашеной капусте, болгарском перце, яблоках, шиповнике", — отметила Дереза.

Также педиатр подчеркнула роль микроэлементов:

цинк и селен входят в состав орехов, гречки, овса, цельнозернового хлеба;

витамины группы В поддерживают нервную систему и адаптацию к стрессу;

витамин D, особенно осенью и зимой, необходим для усвоения кальция и нормальной работы иммунных клеток.

Роль кишечника в защите от инфекций

Не менее важна поддержка микрофлоры кишечника — именно там находится большая часть клеток иммунной системы.

"Не стоит забывать про пробиотические продукты — йогурт, кефир, ряженку, простоквашу. Все эти продукты поддерживают здоровье кишечника, который играет важную роль в иммунной защите", — добавила врач.

Кисломолочные продукты улучшают пищеварение, способствуют росту полезных бактерий и повышают устойчивость организма к патогенной микрофлоре.

Режим, сон и движение

Иммунитет напрямую связан с образом жизни. Школьникам необходимо спать 9-10 часов в сутки, а ежедневно проводить на свежем воздухе не менее 1,5-2 часов.

Регулярная физическая активность — игры на улице, плавание, гимнастика или просто подвижные прогулки — укрепляют сердце и дыхательную систему, улучшают настроение и обмен веществ.

Температурный режим дома тоже имеет значение.

"Температура воздуха дома должна быть 20-22 градуса и влажность 40-60 процентов", — уточнила Дереза.

Сухой воздух пересушивает слизистые, из-за чего вирусам легче проникнуть в организм. Поэтому осенью полезно пользоваться увлажнителем воздуха.

Советы шаг за шагом: как укрепить иммунитет ребёнка

Обеспечьте полноценное питание. Каждый приём пищи должен содержать белки, витамины и сложные углеводы. Следите за питьевым режимом. Вода помогает организму выводить токсины и поддерживать метаболизм. Организуйте активный досуг. Игры на улице, танцы или плавание укрепляют организм. Соблюдайте режим сна. Недосып снижает выработку защитных антител. Проветривайте комнату и увлажняйте воздух. Это снижает концентрацию вирусов в помещении. Проводите закаливание. "Приучайте ребёнка умываться прохладной водой и принимать контрастный душ", — советует педиатр. Не кутайте малыша. "У детей обмен веществ быстрее, чем у взрослых. В жаркой комнате он легко перегреется, что ослабит иммунитет и сделает более уязвимым к инфекциям", — добавила специалист.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: давать ребёнку витамины "на всякий случай".

Последствие: гипервитаминоз, аллергия, нарушение обмена веществ.

Альтернатива: получать витамины из пищи или по назначению врача.

Ошибка: перегревать ребёнка.

Последствие: ослабление естественных защитных механизмов.

Альтернатива: поддерживать комфортную температуру и постепенно закаливать.

Ошибка: ограничивать прогулки в прохладную погоду.

Последствие: недостаток кислорода и снижение иммунитета.

Альтернатива: гулять ежедневно, но одевать ребёнка по погоде.

Таблица: ключевые витамины и продукты для детского иммунитета