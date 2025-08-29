Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:41

Как отличить подражание от настоящей проблемы со здоровьем

Врач Надежда Дрейзис: подражание связано с работой зеркальных нейронов у детей

Иногда на приёме у педиатра главным «пациентом» оказываются вовсе не дети, а их родители. Об этом рассказала главный врач детской поликлиники №1 Петрозаводска Надежда Дрейзис, поделившись необычным случаем из практики.

К ней пришла семья с трёхлетним мальчиком, который постоянно трогал ухо. Родители были встревожены и предположили, что у ребёнка могут быть тики или даже неврологическое расстройство. Однако тщательный осмотр не выявил никаких патологий. Оказалось, что мальчик просто бессознательно копировал поведение одного из родителей.

Почему дети повторяют действия взрослых

«Подражание – естественный процесс, который свойственен здоровым детям», — пояснила главный врач Надежда Дрейзис.

По её словам, это явление связано с работой зеркальных нейронов. Когда ребёнок наблюдает за действиями других людей, в его мозге активируются особые нервные клетки, отвечающие за повторение. Именно так малыши перенимают привычки, навыки и модели поведения.

Подобные ситуации знакомы многим родителям: дети часто копируют мимику, жесты или слова взрослых. Это может проявляться и в безобидных привычках, и в менее желательных действиях. Поэтому специалисты советуют внимательно относиться к собственному поведению — оно неизбежно отражается на ребёнке.

Стоит ли волноваться родителям

Случай в Петрозаводске показывает: не всегда странные движения или необычные привычки у ребёнка указывают на болезнь. Иногда это всего лишь отражение семьи, её повседневных привычек и жестов. Тем не менее врачи подчеркивают: излишняя настороженность родителей тоже играет положительную роль.

«Любое подозрение лучше проверить у специалиста, чтобы быть уверенными в здоровье ребёнка», — отметила Дрейзис.

Регулярные профилактические визиты помогают исключить возможные патологии и снижают тревожность родителей. Даже если диагноз не подтверждается, консультация даёт чувство уверенности и позволяет вовремя скорректировать поведение ребёнка или взрослого.

Подражание как часть развития

Подражание остаётся одним из ключевых механизмов развития в раннем возрасте. С его помощью малыши осваивают речь, навыки самообслуживания, учатся взаимодействовать с окружающими. Специалисты советуют использовать эту особенность в воспитании — показывать ребёнку полезные привычки, демонстрировать спокойные способы выражения эмоций и уважительное отношение к другим.

Такое «зеркальное обучение» становится фундаментом для социализации и формирования характера. А тревожные моменты, подобные описанному случаю, чаще всего оказываются не симптомами болезни, а закономерным этапом взросления.

