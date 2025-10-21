Каждая простуда делает ребёнка сильнее: врачи объяснили, почему не стоит паниковать

Заболеваемость среди детей особенно возрастает в холодное время года, и родители нередко начинают тревожиться, если ребёнок часто простужается. Однако врачи уверяют — определённое количество болезней в год является физиологической нормой и даже помогает укреплению иммунитета.

О том, как часто дети могут болеть без угрозы здоровью, рассказала педиатр, доктор Елена Мескина.

"За 12 месяцев ребёнок может болеть до 15 раз, особенно если он ходит в детский сад или школу. Вирусные заболевания тренируют иммунитет и помогают ему сформироваться", — пояснила врач Елена Мескина.

По её словам, частые вирусные инфекции в дошкольном возрасте — естественный этап становления иммунной системы.

Почему дети болеют чаще взрослых

Иммунная система ребёнка находится в процессе "обучения". Каждый контакт с вирусом или бактерией — это своеобразная тренировка, в ходе которой организм вырабатывает антитела и создаёт "память" о болезни. Поэтому первые годы посещения детского сада или школы почти всегда сопровождаются частыми простудами.

Частота заболеваний напрямую зависит от того, сколько людей окружает ребёнка: чем больше контактов, тем выше риск заражения.

"Подростки в возрасте 12-13 лет должны болеть не чаще четырёх раз в год. В противном случае повышается риск развития хронического тонзиллита или отита", — добавила профессор.

Когда частые болезни — это норма

По словам педиатров, ребёнок до 6-7 лет может болеть от 6 до 15 раз в год, и это не считается патологией. Главное, чтобы ребёнок быстро восстанавливался и не страдал от затяжных осложнений.

Показатели нормы:

• высокая температура не держится дольше трёх дней;

• состояние быстро улучшается после болезни;

• между эпизодами заболеваний ребёнок активен и чувствует себя хорошо.

Если же болезни переходят одна в другую, а простуда длится больше недели, стоит обратиться к врачу для обследования иммунной системы.

Основные причины частых заболеваний

Посещение детских учреждений. В коллективах вирусы циркулируют постоянно. Нехватка сна и витаминов. Недостаток микроэлементов ослабляет защиту организма. Переутомление и стресс. Психоэмоциональные нагрузки снижают сопротивляемость инфекциям. Сухой воздух в помещении. Он пересушивает слизистые, и вирусам проще проникнуть в организм. Пассивное курение. Токсичные вещества ослабляют дыхательные пути.

Советы шаг за шагом: как укрепить иммунитет ребёнка

Соблюдайте режим сна и отдыха. Младшим школьникам нужно спать не менее 10 часов в сутки. Регулярно гуляйте на свежем воздухе. Даже при прохладной погоде прогулки укрепляют дыхательную систему. Обеспечьте полноценное питание. В рационе должны быть овощи, фрукты, мясо, рыба, молочные продукты. Проветривайте и увлажняйте помещение. Оптимальная влажность — 40-60%. Закаливайте постепенно. Контрастный душ и воздушные ванны повышают устойчивость организма. Ограничьте сладости и фастфуд. Они подавляют работу иммунных клеток. Посещайте врача профилактически. Контроль роста, веса и анализы позволяют выявить скрытые проблемы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сразу давать антибиотики при простуде.

Последствие: нарушение микрофлоры, снижение иммунитета.

Альтернатива: использовать противовирусные средства и симптоматическое лечение по назначению врача.

Ошибка: чрезмерно кутать ребёнка.

Последствие: перегрев и ослабление естественных адаптационных механизмов.

Альтернатива: одевать по погоде, придерживаясь принципа "плюс один слой к взрослому".

Ошибка: избегать прогулок зимой.

Последствие: недостаток кислорода и физической активности.

Альтернатива: гулять хотя бы 30-40 минут в день вдали от дорог.

Таблица: нормы заболеваемости по возрасту