Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Медицина
Медицина
© www.pexels.com/ by Pixabay is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:10

Медосмотр в 6 лет станет шире — в него включили неожиданный пункт

В России введут расширенный медосмотр для детей 6 лет с проверкой репродуктивной системы

Уже с 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новое правило: шестилетние дети будут проходить расширенный медосмотр. Самое заметное изменение — впервые в программу включили оценку репродуктивного здоровья.

Что изменится

Новый подход к профилактике предполагает раннюю диагностику нарушений, которые раньше могли оставаться незамеченными до подросткового возраста. По мнению депутатов, это поможет вовремя скорректировать возможные отклонения и избежать серьёзных последствий в будущем.

Почему родителей просят не беспокоиться

Чтобы избежать возможного негативного восприятия, инициаторы подчеркивают, что вся процедура будет проводиться деликатно и с максимальным уважением к семье и ребёнку.

Кроме того, озвучено предложение вернуть институт патронажных медсестёр, которые смогут мягко сопровождать семьи на этапе внедрения нововведений и объяснять, зачем проводится каждая из процедур.

Зачем нужна оценка репродуктивного здоровья в 6 лет

  • позволяет выявить врождённые нарушения, которые могут проявиться позже;
  • снижает риск поздней диагностики;
  • помогает сформировать индивидуальные рекомендации для родителей;
  • повышает эффективность профилактики заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач-онколог Черемушкин предупредил о риске рака кожи из-за вируса герпеса сегодня в 5:16

Опухоль Меркеля растёт быстрее остальных: что может её вызвать

Онколог рассказал, почему вирус герпеса 8 типа и гепатиты B и C могут стать причиной развития агрессивных видов рака. Какие механизмы включаются в организме и как вовремя защититься?

Читать полностью » Психотерапевт Ирина Крашкина: утренний свет и прогулка помогают запустить биологические часы сегодня в 4:30

Усталость начинается с утра? Два простых шага возвращают энергию

Психотерапевт объяснила, почему всего 15 минут на улице до 10 утра помогают «включить» биологические часы и улучшить настроение. Даже пасмурный день играет роль.

Читать полностью » Врач Арнандис: употребление еды с пола грозит кишечной инфекцией и сальмонеллой сегодня в 3:27

Незаметная ловушка на кухне: один кусочек может обернуться инфекцией

Испанский врач решила проверить: действительно ли кусок еды, пролежавший на полу всего несколько секунд, остаётся безопасным. Эксперимент показал неожиданный и тревожный результат.

Читать полностью » Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова: мёд по сути не отличается от сахара сегодня в 2:23

Природное золото или тот же сахар? Правда о мёде, которую не любят слышать

Мёд считается натуральным и полезным продуктом, но врач объясняет, почему он ничем не отличается от обычного сахара. Можно ли его есть каждый день — и сколько безопасно?

Читать полностью » Аллерголог Александра Филева: пыльца полыни и амброзии ухудшает память сегодня в 1:19

Цветение превращает мозг в туман: как аллергия бьёт по вниманию и памяти

Пыльца вызывает не только насморк и слезотечение – во время цветения внимание и память ухудшаются почти вдвое. Почему это происходит и можно ли снизить влияние аллергии?

Читать полностью » Врач Романенко: в позднем репродуктивном возрасте увеличивается вероятность двойни сегодня в 0:16

Позднее материнство: почему реже беременеют, но чаще рожают двойняшек

Поздний репродуктивный возраст снижает шансы на зачатие, но именно в этот период чаще возникают двойни. Как гормоны меняют репродуктивные процессы — объясняет врач.

Читать полностью » В России действует запрет на продажу разрезанных арбузов — напомнили санитарные эксперты вчера в 23:23

Разрезанные арбузы — шанс на сальмонеллу: что скрывают уличные продавцы

Почему покупка разрезанных арбузов и дынь может быть опасна для здоровья? Эксперт по защите прав потребителей рассказал, как избежать риска и выбрать безопасные сезонные продукты.

Читать полностью » Тренер по функциональному здоровью объяснила, как осенью меняется работа организма вчера в 23:19

Вялость, сухость и сонливость: три признака, что организм не успевает за осенью

Осень несет изменения для организма: адаптируйтесь с помощью 4 простых советов. Правильный сон и рацион могут значительно улучшить самочувствие и настроение.

Читать полностью »

Новости
Еда

Готовим куриные отбивные с ананасом: ингредиенты и процесс приготовления
Спорт и фитнес

Эксперт Пит Макколл объяснил, как подбирать заминку после разных видов тренировок
Дом

Настольная техника для кухни: что реально экономит место и время в быту
Наука и технологии

Солнечная активность идет на спад: прогноз ученых
Дом

Как посудомоечная машина экономит до 12 часов в месяц семье из трёх человек
Наука и технологии

Камчатка: Ключевская Сопка закончила извержение 13 августа 2025 года - что дальше
Еда

Почему домашний Наполеон крошится – ошибки в приготовлении по мнению шеф-повара
Авто и мото

Какие автомобили можно купить за 500 тысяч рублей на вторичном рынке — мнение экспертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru