Медосмотр в 6 лет станет шире — в него включили неожиданный пункт

Уже с 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новое правило: шестилетние дети будут проходить расширенный медосмотр. Самое заметное изменение — впервые в программу включили оценку репродуктивного здоровья.

Что изменится

Новый подход к профилактике предполагает раннюю диагностику нарушений, которые раньше могли оставаться незамеченными до подросткового возраста. По мнению депутатов, это поможет вовремя скорректировать возможные отклонения и избежать серьёзных последствий в будущем.

Почему родителей просят не беспокоиться

Чтобы избежать возможного негативного восприятия, инициаторы подчеркивают, что вся процедура будет проводиться деликатно и с максимальным уважением к семье и ребёнку.

Кроме того, озвучено предложение вернуть институт патронажных медсестёр, которые смогут мягко сопровождать семьи на этапе внедрения нововведений и объяснять, зачем проводится каждая из процедур.

Зачем нужна оценка репродуктивного здоровья в 6 лет