Медосмотр в 6 лет станет шире — в него включили неожиданный пункт
Уже с 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новое правило: шестилетние дети будут проходить расширенный медосмотр. Самое заметное изменение — впервые в программу включили оценку репродуктивного здоровья.
Что изменится
Новый подход к профилактике предполагает раннюю диагностику нарушений, которые раньше могли оставаться незамеченными до подросткового возраста. По мнению депутатов, это поможет вовремя скорректировать возможные отклонения и избежать серьёзных последствий в будущем.
Почему родителей просят не беспокоиться
Чтобы избежать возможного негативного восприятия, инициаторы подчеркивают, что вся процедура будет проводиться деликатно и с максимальным уважением к семье и ребёнку.
Кроме того, озвучено предложение вернуть институт патронажных медсестёр, которые смогут мягко сопровождать семьи на этапе внедрения нововведений и объяснять, зачем проводится каждая из процедур.
Зачем нужна оценка репродуктивного здоровья в 6 лет
- позволяет выявить врождённые нарушения, которые могут проявиться позже;
- снижает риск поздней диагностики;
- помогает сформировать индивидуальные рекомендации для родителей;
- повышает эффективность профилактики заболеваний.
