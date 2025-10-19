Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Человеческое ухо — макро
Человеческое ухо — макро
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:11

Болит ухо у ребёнка: врач объяснил, что делать и когда нельзя греть

Дмитрий Молодой объяснил, почему у детей чаще развивается отит и как его распознать

Боль в ухе у ребёнка — частая и крайне неприятная проблема, особенно в холодное время года. У детей слуховой аппарат ещё формируется, поэтому органы слуха более уязвимы к инфекциям и переохлаждению. Врач скорой помощи Дмитрий Молодой рассказал, как правильно действовать, если у ребёнка заболело ухо, и почему важно не заниматься самолечением.

"Боль в ухе может быть отитом, который появляется осложнением длительного насморка. Из-за отёка в носу перекрывается слуховая (евстахиева) труба, которая уравнивает давление. Эта разница и вызывает боль", — пояснил врач скорой помощи Дмитрий Молодой.

Почему болят уши у детей

Главная причина — отит, воспаление среднего уха. Он нередко развивается после затяжного насморка или простуды. Из-за того что слуховая труба у детей короче и шире, инфекция из носоглотки легко проникает в ухо.

Кроме того, спровоцировать боль могут:

  • переохлаждение или сквозняк;

  • попадание воды при купании;

  • серная пробка;

  • травма или попадание инородного предмета.

У младенцев боль сопровождается плачем, беспокойством, попытками трогать ухо или мотать головой. У детей постарше — жалобами на заложенность, снижение слуха или стреляющие боли.

Что делать, если у ребёнка болит ухо

  1. Освободить носовые проходы.
    Первое, что нужно сделать — высморкать ребёнку нос и промыть его физраствором или специальным спреем. Это снимет отёк и восстановит проходимость евстахиевой трубы.

  2. Снять отёк слизистой.
    Используйте детские сосудосуживающие капли (например, "Називин" или "Виброцил"). Применяйте строго по инструкции, чтобы избежать передозировки.

  3. Обезболить.
    При выраженной боли можно закапать ухо каплями "Отипакс". Этот препарат снимает воспаление и боль, но важно убедиться, что барабанная перепонка не повреждена.

"Если из уха что-то потекло (особенно гной), сразу отменяйте "Отипакс" — он противопоказан при повреждении барабанной перепонки", — предупредил Молодой.

  1. Показать ребёнка врачу.
    При подозрении на отит необходимо обратиться к оториноларингологу (ЛОР-врачу). Только специалист с помощью отоскопа сможет определить, есть ли гной и требуется ли лечение антибиотиками.

"Помните, что антибиотики требуются не при каждом отите", — добавил врач.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Прогревать больное ухо без осмотра врача.
    Последствие: Усиление воспаления и распространение гноя.
    Альтернатива: Тёплое сухое тепло можно применять только после разрешения специалиста.

  • Ошибка: Капать в ухо спиртовые растворы.
    Последствие: Раздражение слизистой и риск ожога.
    Альтернатива: Использовать только препараты, рекомендованные врачом.

  • Ошибка: Игнорировать насморк у ребёнка.
    Последствие: Переход воспаления на среднее ухо и развитие отита.
    Альтернатива: Регулярно очищать нос и использовать солевые растворы.

Когда нужно срочно обращаться к врачу

  • У ребёнка поднялась температура выше 38 °C.

  • Из уха появились выделения (гной или кровь).

  • Боль не проходит после приёма обезболивающих.

  • Ребёнок плохо слышит, стал вялым или капризным.

В этих случаях не стоит ждать улучшения — воспаление среднего уха может привести к осложнениям, включая повреждение барабанной перепонки и снижение слуха.

Как предупредить боль в ушах

  1. Лечите насморк своевременно и до полного выздоровления.

  2. Следите, чтобы ребёнок не купался в холодной воде и не выходил на улицу с мокрой головой.

  3. Не используйте ватные палочки для глубокой чистки ушей — это может повредить слуховой проход.

  4. Поддерживайте иммунитет: закаливание, прогулки на свежем воздухе, витаминное питание.

Таблица: частые причины боли в ухе у ребёнка

Причина Симптомы Что делать
Отит Сильная боль, температура, заложенность Промыть нос, капли, осмотр ЛОРа
Серная пробка Заложенность, приглушённый слух Обратиться к врачу для удаления
Вода в ухе Бульканье, лёгкий дискомфорт Аккуратно просушить полотенцем
Инородное тело Боль, беспокойство, ухудшение слуха Немедленно к врачу, не пытаться достать самостоятельно

FAQ

Можно ли греть ухо при отите?
Нет, пока врач не подтвердит отсутствие гноя. Прогревание при гнойном воспалении опасно.

Чем снять боль, если нет капель?
Можно дать детский ибупрофен или парацетамол для временного облегчения до визита к врачу.

Можно ли купаться при боли в ухе?
Нет. До постановки диагноза лучше избегать воды в ушах.

