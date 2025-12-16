Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Разрушение семьи
Разрушение семьи
© freepik is licensed under public domain
Главная / Туризм
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:38

Не дайте бывшему супругу манипулировать вами: как закон защищает интересы ребенка при запрете на выезд

Проблему с выездом ребенка за границу можно решить через суд — юрист Капштык

Если бывший супруг злоупотребляет правом и запрещает выезд ребенка за границу, решить эту проблему можно через суд, пояснил юрист, доцент Академии адвокатуры и нотариата Юрий Капштык. В интервью для MoneyTimes он рассказал о механизмах, предусмотренных законом для защиты интересов ребенка в таких ситуациях.

Способы снятия ограничений

По словам Капштыка, законодательство предлагает два пути снятия ограничений на выезд ребенка: внесудебный и судебный. Если стороны не могут договориться, необходимо обратиться в суд. В случае соглашения между родителями, служба судебных приставов и таможенная служба могут снять ограничения на основании нотариального соглашения.

"Если бывший супруг наложил ограничение на выезд, то для его снятия нужно идти в суд. Однако, если стороны приходят к соглашению, то ограничения могут быть сняты без суда", — пояснил юрист.

Судебная практика и защита интересов ребенка

Капштык подчеркнул, что судебная практика по таким делам уже сформирована, и в случае, если бывший супруг пытается навредить второй стороне путем наложения ограничений на выезд ребенка, ситуация не является безвыходной.

"Если супруг наложил арест с целью навредить, достаточно обратиться в суд, и суд вынесет решение о признании такого ограничения недействительным", — отметил эксперт.

По его мнению, в последнее время все больше родителей пытаются урегулировать подобные вопросы еще на этапе развода, осознавая, что такие конфликты в первую очередь оказывают негативное влияние на ребенка, а не на отношения взрослых.

Таким образом, если один из родителей незаконно препятствует выезду ребенка за границу, существуют четкие юридические механизмы для защиты прав ребенка, в том числе через суд. Важно помнить, что в подобных ситуациях главное — не забывать о интересах ребенка, а не пытаться использовать его как средство для решения личных амбиций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Натуральная косметика, продукты и ремесло вошли в список популярных покупок в Крыму — сегодня в 0:13
Поехал в Крым за морем, а вернулся с сумками: вот что сметают на рынках в первую очередь

Что привезти из Крыма: от натуральной косметики и сыров до специй, украшений и редких фруктов. Обзор сувениров, которые сохраняют атмосферу полуострова.

Читать полностью » Остров Бурано привлекает туристов тишиной и яркими домами — New York Post вчера в 22:50
30 минут от Венеции — и время ломается: остров, где цвет важнее скорости

Бурано — небольшой остров рядом с Венецией, где яркие дома, тишина лагуны и древние традиции создают особую атмосферу для путешествия без спешки.

Читать полностью » В Вятском началось строительство спа-отеля с бассейном — Ярославский регион вчера в 21:45
Глэмпинги и комфорт: Ярославская область задаёт новый формат отдыха

Ярославская область готовится к туристическому рывку: десятки новых отелей и глэмпингов, инвестиции в миллиарды рублей и ставка на устойчивый рост.

Читать полностью » Инвестиции сделали Арктику доступнее для туристов вчера в 21:23
Отпуск на краю карты стал массовым: Север неожиданно вошёл в моду

Север России перестал быть экзотикой: туристы всё чаще выбирают Арктику ради природы, гастрономии и новых впечатлений.

Читать полностью » Смена полётной программы Pegas привела к жалобам туристов вчера в 21:18
Отпуск по плану отменили без согласия: новогодний тур обернулся конфликтом с оператором

Изменение полётной программы Pegas Touristik привело к спору о возврате денег за тур в Венесуэлу и возможному досудебному разбирательству.

Читать полностью » Две трети россиян проведут Новый год в поездках по России — OneTwoTrip вчера в 21:03
Отель вместо ёлки: праздники всё чаще встречают не дома — и цифры говорят сами за себя

Большинство россиян проведут новогодние каникулы в поездках — исследование показало, какие города и страны стали самыми востребованными.

Читать полностью » Следствие установило применение фосфина в гостинице Стамбула — полиция Турции вчера в 21:02
Номер блестит от чистоты — и убивает: тайная сторона гостиничной гигиены

Эксперт рассказал, как отличить номер после обработки от насекомых и какие признаки выдают опасную химию, способную испортить отпуск.

Читать полностью » Туристы тратят более 25 тысяч в день на отдых в Сочи — сервис Отелло вчера в 20:55
Снег стал роскошью: как отдых в Сочи превращается в игру для богатых

Цены на отдых в горах снова выросли, но туристов это не пугает: сочинские курорты остаются лидерами зимнего сезона, несмотря на рекордные затраты.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Грибок Sporothrix schenckii вызывает кожные раны у кошек — врачи
Спорт и фитнес
Силовые тренировки снижают процент жира у спорстменов — фитнес-эксперты
Наука
Чат-боты ИИ перестали быстро умнеть после 2022 года — Science Focus
Авто и мото
Важно начинать вождение с малых скоростей и в спокойной обстановке — автоэксперт Ракитин
Красота и здоровье
Кожа не привыкает к крему, если он не вызывает негативных реакций — дерматолог Сафонова
Красота и здоровье
Стойкость духов связана с уровнем увлажнённости кожи — стилисты
Недвижимость
Инвестиции в новостройки сохраняют потенциал роста цен — эксперт Журавлёв
Дом
Зеркало в узком коридоре усиливает суету и ощущение тесноты — House Digest
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet