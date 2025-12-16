Не дайте бывшему супругу манипулировать вами: как закон защищает интересы ребенка при запрете на выезд

Если бывший супруг злоупотребляет правом и запрещает выезд ребенка за границу, решить эту проблему можно через суд, пояснил юрист, доцент Академии адвокатуры и нотариата Юрий Капштык. В интервью для MoneyTimes он рассказал о механизмах, предусмотренных законом для защиты интересов ребенка в таких ситуациях.

Способы снятия ограничений

По словам Капштыка, законодательство предлагает два пути снятия ограничений на выезд ребенка: внесудебный и судебный. Если стороны не могут договориться, необходимо обратиться в суд. В случае соглашения между родителями, служба судебных приставов и таможенная служба могут снять ограничения на основании нотариального соглашения.

"Если бывший супруг наложил ограничение на выезд, то для его снятия нужно идти в суд. Однако, если стороны приходят к соглашению, то ограничения могут быть сняты без суда", — пояснил юрист.

Судебная практика и защита интересов ребенка

Капштык подчеркнул, что судебная практика по таким делам уже сформирована, и в случае, если бывший супруг пытается навредить второй стороне путем наложения ограничений на выезд ребенка, ситуация не является безвыходной.

"Если супруг наложил арест с целью навредить, достаточно обратиться в суд, и суд вынесет решение о признании такого ограничения недействительным", — отметил эксперт.

По его мнению, в последнее время все больше родителей пытаются урегулировать подобные вопросы еще на этапе развода, осознавая, что такие конфликты в первую очередь оказывают негативное влияние на ребенка, а не на отношения взрослых.

Таким образом, если один из родителей незаконно препятствует выезду ребенка за границу, существуют четкие юридические механизмы для защиты прав ребенка, в том числе через суд. Важно помнить, что в подобных ситуациях главное — не забывать о интересах ребенка, а не пытаться использовать его как средство для решения личных амбиций.