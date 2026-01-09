Кресло или штраф: январские изменения меняют привычные поездки с детьми

Нарушения при перевозке детей в автомобиле теперь обходятся дороже: с начала года в России вступили в силу новые правила административной ответственности. Изменения затрагивают не только частных водителей, но и перевозчиков, работающих в коммерческом сегменте. Об этом сообщает Госавтоинспекция России.

Что изменилось в законе

С 9 января 2026 года начали действовать положения Федерального закона от 29 декабря 2025 года № 525-ФЗ, которым внесены изменения в статью 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Речь идёт об усилении ответственности за несоблюдение требований безопасности при перевозке детей.

"Сегодня вступают в силу положения Федерального закона от 29 декабря 2025 года № 525-ФЗ "О внесении изменений в статью 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"", — говорится в сообщении Госавтоинспекции России.

В ведомстве подчёркивают, что обновления затрагивают именно часть 3 указанной статьи.

Новые размеры штрафов

Основное изменение касается суммы штрафов. Для водителей, нарушивших правила перевозки детей, административный штраф увеличен с 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Это касается случаев, когда требования Правил дорожного движения к использованию детских удерживающих устройств не соблюдаются.

Также существенно выросли штрафы для других категорий. Для должностных лиц сумма увеличена с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Кого приравняли к юрлицам и должностным лицам

В Госавтоинспекции отдельно напомнили, что перевозчики, ведущие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, по-прежнему несут ответственность наравне с юрлицами. Это правило сохранено и после вступления поправок в силу.

Кроме того, изменения затронули самозанятых. Физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", при нарушении требований части 3 статьи 12.23 КоАП РФ несут ответственность как должностные лица, если правонарушение совершено в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси.

Почему закон вступил в силу именно сейчас

В ГАИ уточнили, что федеральный закон был подписан президентом России 29 декабря 2025 года и в тот же день официально опубликован. В соответствии с законодательством, такие изменения вступают в силу по истечении десяти дней после публикации.