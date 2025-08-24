Грибок и тусклость: скрытая угроза детских шампуней для взрослой кожи головы — шокирующие выводы биолога

В детских шампунях редко используют эффективный очищающий компонент (SLES), вместо него обычно добавляют мягкие бессульфатные ПАВы. Однако, поскольку кожа взрослого человека вырабатывает в три раза больше кожного сала, чем детская, большинство детских средств не способны полностью растворить плотный слой себума на коже головы. В результате волосы у корней слипаются, появляется зуд и жирная перхоть. Об этом предупредила молекулярный биолог Юлия Дробышева.

Взрослым людям, в отличие от детей, требуется более интенсивное очищение кожи головы, чтобы избавиться от излишков кожного сала и загрязнений. Детские шампуни, разработанные с учетом чувствительности детской кожи, не содержат агрессивных очищающих компонентов, что делает их неэффективными для взрослых.

Накопление полимеров и силиконов: тусклость, выпадение и секущиеся кончики

Кроме того, по её словам, детский шампунь не способен эффективно удалять полимеры и силиконы, остающиеся после использования средств для укладки. Они накапливаются на волосах, утяжеляют их и блокируют доступ кислорода к фолликулам. Со временем это приводит к тусклости волос, их выпадению и появлению секущихся кончиков.

Эксперт отметила, что в составе детских шампуней нет кератина, ниацина и других восстанавливающих компонентов, предназначенных для базового ухода за волосами. Из-за нехватки средств для борьбы с сухостью и ломкостью волосы могут ухудшиться всего за неделю.

Риск развития грибка: нарушение микрофлоры кожи головы

"Еще одна причина отказаться от использования детских шампуней — излишняя мягкость средств: формулы "без слёз" исключают компоненты, подсушивающие кожу головы (например, цинк, климбазол, салициловую кислоту). Для взрослых с жирной кожей или перхотью это минус: шампунь не регулирует микрофлору, позволяя грибку размножаться", — заключила собеседница.

Интересные факты о шампунях и волосах

Первый современный шампунь был создан в Германии в 1903 году химиком Хансом Шварцкопфом.

pH кожи головы составляет около 5,5, поэтому шампуни с pH близким к этому значению считаются более мягкими и подходящими для частого использования.

Чрезмерное мытье волос может привести к пересушиванию кожи головы и повреждению волос.

Альтернатива детским шампуням: выбор подходящего средства

Вместо детских шампуней взрослым рекомендуется выбирать шампуни, разработанные специально для их типа волос и кожи головы. Существуют шампуни для жирных, сухих, нормальных, окрашенных и поврежденных волос, а также шампуни для борьбы с перхотью и выпадением волос.

Молекулярный биолог Юлия Дробышева предостерегает взрослых от использования детских шампуней из-за их неэффективности в очищении и уходе за волосами.

"Выбирайте шампуни, соответствующие вашему типу волос и кожи головы, чтобы обеспечить им необходимый уход и сохранить здоровье”, — советует она.

В заключение, детский шампунь может показаться мягким и безопасным выбором для взрослых, но он не обеспечивает достаточного очищения, ухода и защиты для их волос и кожи головы. Выбор подходящего шампуня, разработанного с учетом потребностей взрослых, является ключевым фактором для поддержания здоровья и красоты волос.