Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шампунь
Шампунь
© commons.wikimedia.org by Niko de stoko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:41

Грибок и тусклость: скрытая угроза детских шампуней для взрослой кожи головы — шокирующие выводы биолога

Молекулярный биолог Дробышева предупреждает: детские шампуни провоцируют выпадение волос у взрослых

В детских шампунях редко используют эффективный очищающий компонент (SLES), вместо него обычно добавляют мягкие бессульфатные ПАВы. Однако, поскольку кожа взрослого человека вырабатывает в три раза больше кожного сала, чем детская, большинство детских средств не способны полностью растворить плотный слой себума на коже головы. В результате волосы у корней слипаются, появляется зуд и жирная перхоть. Об этом предупредила молекулярный биолог Юлия Дробышева.

Взрослым людям, в отличие от детей, требуется более интенсивное очищение кожи головы, чтобы избавиться от излишков кожного сала и загрязнений. Детские шампуни, разработанные с учетом чувствительности детской кожи, не содержат агрессивных очищающих компонентов, что делает их неэффективными для взрослых.

Накопление полимеров и силиконов: тусклость, выпадение и секущиеся кончики

Кроме того, по её словам, детский шампунь не способен эффективно удалять полимеры и силиконы, остающиеся после использования средств для укладки. Они накапливаются на волосах, утяжеляют их и блокируют доступ кислорода к фолликулам. Со временем это приводит к тусклости волос, их выпадению и появлению секущихся кончиков.

Эксперт отметила, что в составе детских шампуней нет кератина, ниацина и других восстанавливающих компонентов, предназначенных для базового ухода за волосами. Из-за нехватки средств для борьбы с сухостью и ломкостью волосы могут ухудшиться всего за неделю.

Риск развития грибка: нарушение микрофлоры кожи головы

"Еще одна причина отказаться от использования детских шампуней — излишняя мягкость средств: формулы "без слёз" исключают компоненты, подсушивающие кожу головы (например, цинк, климбазол, салициловую кислоту). Для взрослых с жирной кожей или перхотью это минус: шампунь не регулирует микрофлору, позволяя грибку размножаться", — заключила собеседница.

Интересные факты о шампунях и волосах

Первый современный шампунь был создан в Германии в 1903 году химиком Хансом Шварцкопфом.
pH кожи головы составляет около 5,5, поэтому шампуни с pH близким к этому значению считаются более мягкими и подходящими для частого использования.
Чрезмерное мытье волос может привести к пересушиванию кожи головы и повреждению волос.

Альтернатива детским шампуням: выбор подходящего средства

Вместо детских шампуней взрослым рекомендуется выбирать шампуни, разработанные специально для их типа волос и кожи головы. Существуют шампуни для жирных, сухих, нормальных, окрашенных и поврежденных волос, а также шампуни для борьбы с перхотью и выпадением волос.

Молекулярный биолог Юлия Дробышева предостерегает взрослых от использования детских шампуней из-за их неэффективности в очищении и уходе за волосами.

"Выбирайте шампуни, соответствующие вашему типу волос и кожи головы, чтобы обеспечить им необходимый уход и сохранить здоровье”, — советует она.

В заключение, детский шампунь может показаться мягким и безопасным выбором для взрослых, но он не обеспечивает достаточного очищения, ухода и защиты для их волос и кожи головы. Выбор подходящего шампуня, разработанного с учетом потребностей взрослых, является ключевым фактором для поддержания здоровья и красоты волос.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ЛОР-врач Александр Гартунг извлёк голосовой протез из пищевода пациента в Ишиме сегодня в 3:41

Кашель лишил мужчину речи и чуть не перекрыл дыхание

В Тюменской области мужчина, перенёсший операцию на гортани, едва не задохнулся после выпадения голосового протеза. Врачи вовремя обнаружили устройство в пищеводе и успешно вернули ему возможность говорить.

Читать полностью » Соломатина: идеальные на вид яблоки часто обработаны химикатами сегодня в 2:38

Почему кривые яблоки полезнее глянцевых

Диетолог рассказала, почему ровные и глянцевые яблоки часто менее полезны, чем «корявые». Отдавайте предпочтение местным сортам с упругой кожурой — в них больше витаминов и антиоксидантов.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Ольга Исаева предупредила об опасности отравления арбузами в конце лета сегодня в 1:34

Нитраты в арбузе: скрытая угроза летнего лакомства

Арбуз — один из главных символов лета, но при неправильном выборе он легко может стать причиной серьёзного отравления. Врач объясняет, как выбрать безопасный плод и на какие признаки обратить внимание.

Читать полностью » Прокофьев предупредил, чем грозит апноэ: гипоксия, усталость и риск остановки дыхания сегодня в 0:30

Мужской храп может оказаться смертельно опасным: врачи предупреждают

Храп – не просто громкий звук. Врач объяснил, когда он связан с остановками дыхания и может угрожать жизни, а в каких случаях требуется хирургия или СИПАП-терапия.

Читать полностью » Как избежать гиперактивного мочевого пузыря: советы уролога по предотвращению частого мочеиспускания вчера в 23:23

На всякий случай — и вот результат: как привычка ходить в туалет без позыва нарушает мочевой пузырь

Привычка ходить в туалет "на дорожку" может вызвать проблемы с мочеиспусканием. Узнайте, как это влияет на здоровье и что говорят специалисты.

Читать полностью » Учёные уточнили, что известно о пользе и рисках сахарозаменителей вчера в 23:21

Секреты замены сахара: почему искусственные подсластители могут обернуться неминуемыми рисками для диабетиков

В последние годы заменители сахара становятся всё более распространёнными, но новые исследования показывают, что они могут не так безопасны. Узнайте, как они могут повлиять на здоровье диабетиков.

Читать полностью » Мед: польза и риски — как продукт влияет на здоровье и почему его нельзя использовать без ограничений вчера в 22:26

Мед: не только на десерт, но и на здоровье — если знать, как применять

Мед часто считают полезной альтернативой сахару, но что скрывается за этим сладким продуктом? Узнайте, как мед влияет на здоровье, и кто не должен его употреблять.

Читать полностью » Эксперты: азиатская косметика эффективнее защищает от фотостарения, но может вызывать аллергию у европейцев вчера в 22:18

Секреты безупречной кожи: как азиатская косметика покоряет российский рынок и что нужно знать

Узнайте, почему азиатская косметика набирает популярность среди россиян. Подходит ли она для европейской кожи и как выбрать безопасные средства?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Домашний лимон: как вырастить дерево из косточки – советы и рекомендации
Дом

Как правильно организовать освещение в ванной комнате
Наука и технологии

Роботы исследуют лунные вулканические туннели: главная цель миссии
Спорт и фитнес

Джейк Харкофф, специалист по силовой подготовке, назвал 5 способов сделать тренировку короче и результативнее
Авто и мото

Минтранс: с осени 2025 года вводятся новые правила проверки водителей на алкоголь и наркотики
Авто и мото

"Автостат": Toyota сохранила лидерство среди глобальных автобрендов в России
Садоводство

В августе у клубники формируются цветочные почки — от ухода зависит урожай следующего года
Спорт и фитнес

Американский колледж спортивной медицины назвал преимущества тренировок с резиновыми лентами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru