дверь автомобиля
дверь автомобиля
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:48

Опасность под рукой: как невидимый рычаг может спасти или погубить в дороге

Скрытый рычаг в дверях автомобиля активирует защиту для пассажиров

Многие водители даже не подозревают, что в задних дверях современных автомобилей есть скрытые переключатели, которые играют важную роль в безопасности. Что это за рычаги и зачем они нужны — об этом рассказал автомеханик.

Скрытые функции в каждой машине

Скрытые кнопки и переключатели встречаются практически во всех автомобилях. Обычно они предназначены для технического обслуживания, но есть и такие, которые служат дополнительной защитой пассажиров. Речь идет о специальных рычагах, расположенных на торцах задних дверей.

Что это за рычаги?

На самом деле все довольно просто. Это переключатели замков, которые позволяют заблокировать возможность открыть дверь изнутри. Такая функция предусмотрена только для задних дверей и ориентирована в первую очередь на перевозку детей — чтобы маленькие пассажиры случайно не открыли дверь во время движения.

Эти элементы выглядят как пластиковые круглые заглушки с крестовым переключателем. Активировать или деактивировать блокировку можно с помощью ключа от машины или большой отвертки. На торце двери обычно есть маркировка, показывающая, в каком положении замок будет заблокирован, а в каком — нет.

Почему важно правильно использовать блокировки?

Главная цель таких переключателей — обезопасить детей от случайного открытия дверей, ведь дети часто непредсказуемы и могут тянуться к ручкам даже без контроля взрослых. Однако чрезмерное использование этих замков тоже опасно.

Открытие двери на ходу — серьезный риск аварии. Но если замки задних дверей заблокированы, выйти из машины в экстренной ситуации (например, при сильном повреждении кузова) может быть проблематично. Поэтому при дальних поездках и большой скорости лучше не блокировать задние двери, даже если в салоне ребенок.

Важные нюансы эксплуатации

  • Переключатели сделаны из пластика и достаточно хрупкие, поэтому не стоит применять к ним силу.
  • Использовать блокировки нужно с умом и своевременно отключать их при необходимости.
  • Контролировать ребенка лучше, но не полагаться исключительно на блокировки.

