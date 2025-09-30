Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 5:43

Сын потребовал надбавку за вынесенный мусор — и Анна поняла, что капитализм зашёл слишком далеко

Осенью Анна заметила странность: её сын Ваня, пятиклассник, стал требовать "надбавку" за каждую выполненную задачу.

Сначала он обмолвился, что соседский мальчик получает деньги за хорошие оценки. Потом к этой идее добавились и новые "требования": оплата за вынесенный мусор, помощь в мытье посуды, заправленную кровать.

Анна растерялась. В их семье всегда было принято давать карманные деньги по субботам — фиксированную сумму на мороженое, тетради или копилку. Но теперь мальчик говорил: "Зачем мне твои сто рублей в неделю, если я могу заработать больше?"

Она попыталась обсудить это с мужем. Он усмехнулся: "Ну и что? Пусть учится за деньги. Мы же тоже работаем за зарплату". Но Анна почувствовала тревогу: не превратится ли школа в биржу, где знания — товар, а любовь и поддержка родителей выражаются в купюрах?

Когда пятёрка превращается в чек

История Анны совпадает с результатами свежего опроса: большинство российских родителей признаются, что практикуют денежные вознаграждения за хорошие оценки. Независимый экономический аналитик Александр Разуваев видит в этом шаг к финансовой грамотности:

"Сегодня многие родители поощряют детей денежно, и я считаю это продуктивным с точки зрения финансовой грамотности. Мы живём в капиталистическом обществе, и чем раньше ребёнок научится обращаться с денежными средствами, тем лучше", — заявил эксперт Александр Разуваев в разговоре с "Вечерней Москвой".

Однако часть специалистов считает такую стратегию опасной. Так, кандидат психологических наук Наталья Искра подчёркивает, что механическая "оплата знаний" способна сформировать перекос в мотивации.

"Денежное стимулирование при отсутствии у ребёнка интереса к учёбе формирует опасную установку, при которой знания подменяются терпением ради вознаграждения", — считает психолог Наталья Искра.

Сравнение мотивации к обучению

Подход Что включает Плюсы Минусы
Деньги за оценки Оплата за пятёрки и четверки Быстрый мотиватор, ребёнок видит связь "усилие → результат" Риск подмены ценностей, учёба ради денег
Оплата помощи по дому "Заработок" за бытовые дела Формирует навык распределения обязанностей Подрыв семейных основ: родители делают бесплатно, ребёнок — за деньги
Фиксированные карманные Регулярная сумма вне зависимости от отметок Учит планированию бюджета, снижает давление Требует доверия, ребёнок может тратить "не туда"

Советы по мотивации ребенка

  1. Начните с обсуждения: объясните ребёнку, зачем нужны деньги, и что учёба — это в первую очередь про знания.

  2. Введите фиксированные карманные суммы: пусть они будут небольшими, но регулярными.

  3. Обсудите траты: помогите составить список желаний и накоплений.

  4. Используйте "нематериальные бонусы": совместная прогулка, дополнительное время у компьютера, выбор фильма вечером.

  5. Постепенно подключайте финансовые инструменты: копилка, детская банковская карта, учёт расходов.

А что если ребёнок откажется учиться без денег

Такое действительно возможно: ребёнок быстро привыкает к внешней "оплате" и теряет интерес, если вознаграждение отменяется. В этом случае важно мягко объяснить, что деньги — лишь дополнительный инструмент, а не главная цель. Хорошо работает постепенная замена денежных стимулов на нематериальные — например, совместный досуг.

FAQ

Как выбрать оптимальный способ выдачи денег ребёнку?
Лучше всего — фиксированные суммы, которые ребёнок может планировать. Их можно увеличивать с возрастом.

Сколько стоит давать "карманных денег" школьнику?
Для младших классов — 100-200 рублей в неделю, для подростков — 500-1000 рублей, в зависимости от дохода семьи.

Что лучше: перевод на карту или наличные?
Наличные проще для малышей, подросткам стоит давать карту, чтобы учиться контролировать расходы в цифровой среде.

3 интересных факта

• В Нидерландах правительство рекомендует родителям выдавать детям фиксированные суммы карманных денег, не учитывая поведение ребёнка.
• По данным международных исследований, подростки с собственными небольшими деньгами демонстрируют более высокий уровень финансовой грамотности.
• Банки предлагают специальные детские карты, которые позволяют родителям видеть траты в режиме реального времени.

