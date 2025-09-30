Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Младенец
Младенец
© commons.wikimedia.org by Martin Falbisoner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:16

Родилась меньше арбуза, но борется, как взрослая: история Ани из Верхней Синячихи

В Екатеринбурге рассказали об Ане Никитиной, рождённой весом 1100 граммов

Аня Никитина из Верхней Синячихи родилась на 27-й неделе беременности. При росте всего 35 сантиметров и весе 1100 граммов она больше напоминала фрукт, чем новорожденного ребёнка. Сразу после рождения девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, затем — к кислородному концентратору. С первых дней её жизнь превратилась в борьбу за дыхание и каждый новый день.

"Сразу вызвала скорую"

Мама Ани, Валерия, вспоминает, как всё началось:

"Вечером 25 декабря я занималась уборкой, а ночью почувствовала резкую боль и увидела кровь. Сразу вызвала скорую".

Врачи диагностировали поперечное предлежание и провели срочное кесарево сечение. Аня родилась очень слабой и сразу попала в реанимацию Областной детской клинической больницы №1 Екатеринбурга.

Первые месяцы борьбы

Два месяца малышка провела в клиниках Екатеринбурга и Ирбита. Ей дважды переливали кровь, боролись с инфекциями. Из-за недоношенности развилась бронхолегочная дисплазия, позже к ней добавились новые диагнозы.

Сегодня у Ани:

  • детский церебральный паралич (ДЦП);

  • перинатальная энцефалопатия;

  • центральный тетрапарез с акцентом слева;

  • задержка моторного и психического развития;

  • анемия, дерматит, ретинопатия;

  • осложнения с суставами и стопами.

Каждые 2-3 месяца девочке нужны осмотры у целого ряда специалистов — от педиатра до нейрохирурга.

Мама одна против болезни

Отец ребёнка ушёл ещё до её рождения. Валерии тогда было всего 18 лет: студентка колледжа, без возможности работать и без поддержки мужчины. В трудный момент рядом оказались только родители и друзья.

С тех пор мама борется за здоровье дочери: водит её на процедуры, оплачивает массажи, занимается дома самостоятельно. В 2021 году Аня прошла курс реабилитации, но следующие пришлось отменять из-за болезни и высокой стоимости.

Сейчас девочке показаны регулярные курсы и, возможно, операция. Но без помощи со стороны справиться с расходами невозможно.

Почему нужна реабилитация

Регулярные курсы дают Ане шанс:

  • укреплять моторику,

  • развивать речь,

  • учиться социальным навыкам,

  • становиться более самостоятельной.

Для детей с ДЦП именно ранняя и системная помощь определяет качество дальнейшей жизни.

Цена будущего

Новый курс реабилитации стоит 150 тысяч рублей. Для семьи, где все заботы лежат на плечах одной мамы, эта сумма неподъёмна. Валерия обращается за поддержкой — только вместе можно подарить Ане шанс на более здоровое и полноценное будущее.

