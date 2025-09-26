Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поза ребенка в йоге
Поза ребенка в йоге
© commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license
Опубликована сегодня в 2:10

Простая поза из йоги работает мощнее, чем снотворное: сон приходит быстрее и глубже

Поза ребёнка снимает напряжение с поясницы и шеи — йогатерапевт Ксения Шатская

Баласана, или поза ребёнка, — одна из самых простых и вместе с тем полезных асан в йоге. Её часто выполняют как паузу для отдыха между более сложными упражнениями. Эта поза не требует особой силы или гибкости, поэтому подходит практически всем и редко имеет противопоказания. При желании можно использовать подушку или валик, чтобы убрать дискомфорт и настроить позу под себя.

Зачем нужна поза ребёнка

Баласана помогает одновременно расслабиться и мягко проработать мышцы.

  1. Она снимает напряжение с поясницы и шеи.

"Поза ребёнка позволяет мягко вытянуть мышцы спины и задней поверхности шеи", — отметила йогатерапевт Ксения Шатская.

  1. Увеличивает гибкость, улучшает подвижность плечевых и тазобедренных суставов.

  2. Помогает справиться со стрессом и переключить внимание на дыхание.

Советы шаг за шагом

  1. Постелите коврик для йоги. Встаньте на четвереньки и разведите колени чуть шире, соединив большие пальцы ног.

  2. Медленно подайте таз назад и сядьте на пятки. Живот опустите между бёдрами.

  3. Вытяните спину вдоль от копчика до макушки.

  4. Протяните руки вперёд, ладони положите на коврик. Лопатки слегка разведите, чтобы освободить шею.

  5. На выдохе опустите лоб на пол и полностью расслабьтесь.

Если в процессе ощущается напряжение, используйте болстер или подушку, чтобы поза стала более удобной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: чрезмерно сгорбленная спина. Последствие: нагрузка уходит в поясницу, вместо расслабления появляется зажим. Альтернатива: используйте болстер под живот, чтобы позвоночник выстраивался мягкой дугой.

  2. Ошибка: сильный залом в шее. Последствие: боль и головное напряжение. Альтернатива: положите под голову блок для йоги или свернутое полотенце.

  3. Ошибка: слишком узкая постановка коленей при жёстких бёдрах. Последствие: ограничение дыхания и скованность. Альтернатива: раздвиньте ноги шире, чтобы освободить живот и грудную клетку.

А что если…

Если вы работаете за компьютером и чувствуете усталость в спине, баласану можно делать прямо дома или даже на ковре в гостиной. А если занимаетесь силовыми тренировками, поза ребёнка станет отличным завершением занятия: мышцы успеют расслабиться и восстановиться быстрее.

FAQ

Как часто можно выполнять позу ребёнка?
Эту асану делают каждый раз, когда требуется пауза на коврике, а также после асан с прогибом в спине.

Сколько держать позу?
Обычно достаточно 30-60 секунд. Для глубокого расслабления можно оставаться в позе дольше — до нескольких минут.

Что лучше использовать для комфорта — подушку или болстер?
Болстер удобнее: он длинный и равномерно поддерживает тело. Но подушка или свернутое одеяло тоже подходят.

Мифы и правда

  1. Миф: баласана — детская поза, и пользы от неё немного. Правда: она задействует мышцы спины, бёдер и плеч, улучшает осанку и снимает напряжение.

  2. Миф: позу ребёнка могут делать только гибкие люди. Правда: асана адаптируется под любой уровень подготовки. Использование опор делает её доступной каждому.

  3. Миф: баласана бесполезна для тех, кто занимается силовыми тренировками. Правда: напротив, она помогает быстрее восстановить мышцы и избежать перегрузки поясницы.

Сон и психология

Баласана отлично подходит как вечернее упражнение для снятия накопившегося напряжения. Она замедляет дыхание и даёт телу сигнал на отдых. Люди, практикующие её перед сном, часто отмечают, что засыпают быстрее и спят глубже.

Интересные факты

  1. В йоге позу ребёнка используют как "островок безопасности": к ней можно вернуться в любой момент практики.

  2. В баласане работает диафрагма, что улучшает дыхание и массажирует внутренние органы.

  3. Вариации этой асаны применяются даже в восстановительной гимнастике для беременных.

Исторический контекст

  1. Баласана впервые описана в древних трактатах по хатха-йоге как поза для отдыха между активными асанами.

  2. В индийских школах йоги её нередко называют "шашанкасана", что переводится как "поза луны".

  3. Сегодня эта асана популярна не только в йоге, но и в пилатесе и физиотерапии как инструмент мягкой релаксации.

Поза ребёнка — это простой и доступный способ заботиться о теле и разуме, который можно использовать в любой момент, когда нужно восстановить силы и почувствовать внутреннее спокойствие.

