Россияне решили, где детям можно зарабатывать — список вызвал споры

Почти каждый второй родитель в России рассматривает возможность ранней подработки для детей, но подходит к этому с заметными ограничениями по времени и формату занятости. Исследование показало, что взрослые все чаще воспринимают работу как инструмент финансового воспитания, а не только как способ заработка. Об этом сообщают аналитики группы "Ренессанс страхование", результаты опроса опубликованы изданием "Газета.Ru".

Самые приемлемые виды подработки

Наиболее подходящей подработкой для детей россияне считают работу курьером — этот вариант поддержали 57% участников опроса. Почти столько же респондентов, 54%, назвали приемлемым фриланс в интернете. В первую тройку также вошли креативные профессии, связанные с созданием контента или дизайном: за них высказались 50% опрошенных.

В расширенный список допустимых вариантов занятости попали промоутеры и работа в кафе или сетях быстрого питания. Эти форматы выбрали 36% и 35% респондентов соответственно. Таким образом, родители чаще склоняются к подработкам с гибким графиком или понятным набором обязанностей, не требующих длительного обучения.

Ограничения по времени и формату работы

Большинство родителей выступают против работы детей в учебный период. Так, 41% согласны рассматривать занятость исключительно во время каникул. Еще четверть респондентов допускают работу в течение года, но только в рамках небольших проектов и при обязательном оформлении договора.

Треть участников опроса готовы разрешить ребенку работать неполный день. При этом для половины из них принципиальным условием остается удаленный формат, позволяющий сократить нагрузку и риски.

Как дети могут распоряжаться заработком

Отношение к заработанным деньгам также остается достаточно прагматичным. 69% родителей не возражают, если ребенок будет тратить доход на личные расходы. При этом 51% хотели бы приучить детей откладывать средства на крупные покупки.

Еще 43% ожидают, что подростки начнут самостоятельно оплачивать товары первой необходимости. Каждый шестой респондент считает допустимым, чтобы ребенок за свой счет оплачивал репетиторов или другие формы дополнительного образования, формируя ответственность за собственный выбор.

Допустимая рабочая нагрузка

Большинство родителей строго ограничивают количество рабочих часов. 60% опрошенных не готовы разрешить ребенку работать более 10 часов в неделю. Из них 6% допускают занятость до трех часов, 19% — от трех до пяти часов, а 35% — от пяти до десяти.

Еще треть респондентов считают приемлемой нагрузку от 10 до 20 часов в неделю. Лишь 7% допускают более интенсивную занятость свыше 20 часов.