Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Как ИИ влияет на детей в Москве
Как ИИ влияет на детей в Москве
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:44

Ребёнок доверился чату — и остался без аккаунта: ИИ стал новой уловкой для киберпреступников

Представитель Kaspersky Андрей Сиденко: учите детей критически относиться к информации от ИИ

Современные дети осваивают интернет с раннего возраста, и вместе с новыми возможностями они сталкиваются с рисками. Мошенники активно ищут слабые звенья, а школьники часто становятся удобной целью. Именно поэтому родители должны заранее объяснять базовые правила цифровой безопасности и формировать у ребенка устойчивые привычки защиты в сети.

Руководитель направления по детской онлайн-безопасности компании Kaspersky Андрей Сиденко отметил, что обучение кибергигиене должно начинаться так же рано, как уроки дорожного поведения или финансовой грамотности.

"Научите детей проверять информацию после ИИ. Формируйте критическое мышление, потому что ИИ — инструмент, а не замена собственного разума. Контролируйте объем конфиденциальной или личной информации — нет гарантий их сохранности", — добавили в сообщении.

Основные правила для детей

По словам специалистов, базовые рекомендации просты, но именно они чаще всего помогают избежать обмана:

• критически относиться к звонкам и сообщениям от незнакомцев;
• не сообщать никому коды из СМС и push-уведомлений;
• сразу завершать разговор при малейшем сомнении;
• не скачивать приложения и файлы из переписок или сомнительных сайтов.

Родители могут дополнительно установить на гаджеты определители номеров и родительский контроль. Это поможет ребенку быстрее ориентироваться в потенциально опасных ситуациях.

Технические меры защиты

Эксперты советуют регулярно обновлять операционную систему и все приложения. Это позволяет закрывать уязвимости, которыми пользуются злоумышленники. Не менее важно использовать сложные пароли, менять их хотя бы раз в полгода и подключать двухфакторную аутентификацию.

Такие шаги могут показаться детям скучными, но их ценность легко объяснить на примере: пароль — это ключ от квартиры, и если он слишком простой, дверь сможет открыть любой.

Сравнение подходов: взрослые vs дети

Аспект Взрослые пользователи Дети и подростки
Пароли Стараются придумывать сложные комбинации Часто используют имя питомца или дату рождения
Скачивание файлов Чаще понимают риски Подвержены любопытству, кликают по ссылкам
Звонки мошенников Могут насторожиться Доверчиво воспринимают угрозы или просьбы
Работа с ИИ Воспринимают как инструмент Склонны верить "как есть" без проверки

Советы шаг за шагом: как обучать ребенка кибербезопасности

  1. Объясните понятным языком, кто такие мошенники и как они действуют.

  2. Покажите примеры подозрительных сообщений или звонков.

  3. Вместе настройте пароль на телефоне и аккаунтах.

  4. Установите двухфакторную аутентификацию и объясните ее значение.

  5. Научите проверять источник информации, особенно если она получена через ИИ.

  6. Обсудите важность приватности: фото, адрес и школа не должны публиковаться в открытых сетях.

  7. Периодически возвращайтесь к теме, чтобы закрепить привычку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: дать ребенку доступ к смартфону без инструкций.

  • Последствие: быстрый контакт с мошенниками и возможная утечка данных.

  • Альтернатива: вводить гаджеты постепенно, с объяснениями правил.

  • Ошибка: использовать один и тот же пароль для всех сервисов.

  • Последствие: взлом одного аккаунта открывает доступ к другим.

  • Альтернатива: разные пароли плюс менеджер паролей.

  • Ошибка: доверять всем сообщениям от "школы" или "банка".

  • Последствие: потеря доступа к "Госуслугам" или банковскому приложению.

  • Альтернатива: звонить по официальным номерам для проверки информации.

А что если…

А что если ребенок уже стал жертвой обмана? Паниковать не стоит. Нужно быстро сменить пароли, отключить устройство от сети, связаться с банком (если утекли данные карты) и сообщить в службу поддержки сервиса. Такие действия помогут минимизировать последствия.

Плюсы и минусы цифрового детства

Плюсы Минусы
Дети быстро осваивают технологии Высокий риск доверчивости
Доступ к образовательным ресурсам Опасность мошенничества
Развитие критического мышления при правильном подходе Легкая зависимость от гаджетов
Навыки работы с ИИ и интернетом Угроза кибербуллинга и утечки данных

FAQ

Как выбрать надежный пароль для ребенка?
Используйте комбинацию букв разного регистра, цифр и символов. Пароль должен быть длинным и уникальным.

Сколько стоит защита от киберугроз?
Многие базовые функции (обновления, двухфакторная аутентификация) бесплатны. Дополнительные решения Kaspersky или других компаний стоят от 1000-3000 руб. в год.

Что лучше: родительский контроль или доверие?
Идеально — комбинация. Контроль помогает на старте, но важно постепенно формировать у ребенка собственную ответственность.

Мифы и правда

  • Миф: "Мошенники не интересуются детьми".
    Правда: школьники становятся жертвами из-за доверчивости.

  • Миф: "ИИ всегда дает правильные ответы".
    Правда: искусственный интеллект может ошибаться, поэтому нужна проверка информации.

  • Миф: "Пароли можно хранить в заметках на телефоне".
    Правда: это небезопасно, лучше использовать менеджеры паролей.

3 интересных факта

• В 2024 году число атак на детей через соцсети выросло на 40%.
• Чаще всего злоумышленники просят коды из СМС, чтобы получить доступ к аккаунтам.
• Многие мошенники маскируются под "учителей" или "банковских сотрудников".

Исторический контекст

  1. 2010-е — распространение смартфонов у школьников.

  2. 2015 год — появление первых программ по киберграмотности для детей.

  3. 2020 год — рост атак через онлайн-дневники и образовательные сервисы.

  4. 2025 год — активное использование ИИ в общении детей и новые формы киберугроз.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Google интегрировала искусственный интеллект Gemini в телевизоры Google TV и Android TV сегодня в 2:16

Вместо списка фильмов — диалог: как ИИ меняет вечер перед экраном

Gemini выходит на экраны телевизоров Google TV. Что изменится для зрителей и почему это важный шаг для всей экосистемы Google?

Читать полностью » OpenAI выбрала Nvidia стратегическим партнёром в области вычислений и сетей сегодня в 1:18

Nvidia бросает перчатку Microsoft: грядёт битва за контроль над искусственным интеллектом

Nvidia готова вложить в OpenAI до 100 млрд долларов и построить крупнейшую фабрику ИИ. Как это изменит рынок технологий и роль Microsoft?

Читать полностью » Oakland Ballers впервые доверили управление бейсбольным матчем искусственному интеллекту — Distillery сегодня в 0:17

Он заменил Гомера Симпсона… и реального тренера: как ИИ выигрывает бейсбольные матчи

Oakland Ballers решились на эксперимент: доверили управление матчем искусственному интеллекту. Болельщики отреагировали неоднозначно.

Читать полностью » Стартап Илона Маска xAI привлёк $10 млрд и оценён в $200 млрд вчера в 23:16

Секрет Маска: как он превратил Twitter, Tesla и SpaceX в оружие для xAI

xAI Илона Маска получила 10 млрд долларов инвестиций и оценку в 200 млрд. Сможет ли стартап первым в истории пробиться к триллионной планке?

Читать полностью » Все модели iPhone 17 столкнулись с периодическим отключением Wi-Fi — MacRumors вчера в 22:42

Wi-Fi уходит в отпуск: почему новые iPhone 17 теряют связь прямо в пути

Владельцы новых iPhone столкнулись с неожиданными проблемами Wi-Fi и CarPlay. В статье рассказано, как проявляется сбой и что с этим делать.

Читать полностью » Глава Nvidia Дженсен Хуан назвал электриков и сантехников ключевыми специалистами в эпоху ИИ вчера в 21:12

Не код, а кабели: Nvidia предсказала бум рабочих профессий в эпоху ИИ

Глава Nvidia Дженсен Хуан считает, что будущее ИИ зависит не только от программистов, но и от рабочих рук. Почему электрики и плотники станут ключевыми кадрами?

Читать полностью » Apple представит юбилейный iPhone 2027 с OLED-экраном COE и безрамочным дизайном вчера в 20:47

Магия света на ладони: юбилейный iPhone 2027 с экраном COE превзойдёт все ожидания

Юбилейный iPhone 2027 года обещает полностью новый безрамочный дизайн и яркий OLED-экран с инновационной технологией COE.

Читать полностью » В Шанхае гуманоидный робот зачислен в аспирантуру театрального института вчера в 19:11

Робот поступил в аспирантуру: теперь он учится китайской опере

Гуманоид Xueba 01 зачислен в аспирантуру Шанхайского театрального института. Станет ли он актёром и сможет ли освоить традиционную китайскую оперу?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

На Чукотке черешню и вишню укрывают лапником и агроволокном для защиты от морозов
Наука

Зоолог Николь Хьюз доказала, что кошки едят траву для выведения шерсти из желудка
Технологии

Минцифры сообщило о запуске функции QR-паспорта в сервисе "ГосДоки"
Культура и шоу-бизнес

Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла во Франции в возрасте 87 лет
Красота и здоровье

Перепады температуры и влажность провоцируют обострение хронических болезней
Спорт и фитнес

Врач Аржаков: отсроченная мышечная боль связана с микротравмами и воспалением волокон
Авто и мото

Mash сообщил о возможной остановке производства Lada Aura — АвтоВАЗ опроверг
Дом

Эксперты рассказали, как выбрать термос для прогулок и работы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet