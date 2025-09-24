Ребёнок доверился чату — и остался без аккаунта: ИИ стал новой уловкой для киберпреступников

Современные дети осваивают интернет с раннего возраста, и вместе с новыми возможностями они сталкиваются с рисками. Мошенники активно ищут слабые звенья, а школьники часто становятся удобной целью. Именно поэтому родители должны заранее объяснять базовые правила цифровой безопасности и формировать у ребенка устойчивые привычки защиты в сети.

Руководитель направления по детской онлайн-безопасности компании Kaspersky Андрей Сиденко отметил, что обучение кибергигиене должно начинаться так же рано, как уроки дорожного поведения или финансовой грамотности.

"Научите детей проверять информацию после ИИ. Формируйте критическое мышление, потому что ИИ — инструмент, а не замена собственного разума. Контролируйте объем конфиденциальной или личной информации — нет гарантий их сохранности", — добавили в сообщении.

Основные правила для детей

По словам специалистов, базовые рекомендации просты, но именно они чаще всего помогают избежать обмана:

• критически относиться к звонкам и сообщениям от незнакомцев;

• не сообщать никому коды из СМС и push-уведомлений;

• сразу завершать разговор при малейшем сомнении;

• не скачивать приложения и файлы из переписок или сомнительных сайтов.

Родители могут дополнительно установить на гаджеты определители номеров и родительский контроль. Это поможет ребенку быстрее ориентироваться в потенциально опасных ситуациях.

Технические меры защиты

Эксперты советуют регулярно обновлять операционную систему и все приложения. Это позволяет закрывать уязвимости, которыми пользуются злоумышленники. Не менее важно использовать сложные пароли, менять их хотя бы раз в полгода и подключать двухфакторную аутентификацию.

Такие шаги могут показаться детям скучными, но их ценность легко объяснить на примере: пароль — это ключ от квартиры, и если он слишком простой, дверь сможет открыть любой.

Сравнение подходов: взрослые vs дети

Аспект Взрослые пользователи Дети и подростки Пароли Стараются придумывать сложные комбинации Часто используют имя питомца или дату рождения Скачивание файлов Чаще понимают риски Подвержены любопытству, кликают по ссылкам Звонки мошенников Могут насторожиться Доверчиво воспринимают угрозы или просьбы Работа с ИИ Воспринимают как инструмент Склонны верить "как есть" без проверки

Советы шаг за шагом: как обучать ребенка кибербезопасности

Объясните понятным языком, кто такие мошенники и как они действуют. Покажите примеры подозрительных сообщений или звонков. Вместе настройте пароль на телефоне и аккаунтах. Установите двухфакторную аутентификацию и объясните ее значение. Научите проверять источник информации, особенно если она получена через ИИ. Обсудите важность приватности: фото, адрес и школа не должны публиковаться в открытых сетях. Периодически возвращайтесь к теме, чтобы закрепить привычку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: дать ребенку доступ к смартфону без инструкций.

Последствие: быстрый контакт с мошенниками и возможная утечка данных.

Альтернатива: вводить гаджеты постепенно, с объяснениями правил.

Ошибка: использовать один и тот же пароль для всех сервисов.

Последствие: взлом одного аккаунта открывает доступ к другим.

Альтернатива: разные пароли плюс менеджер паролей.

Ошибка: доверять всем сообщениям от "школы" или "банка".

Последствие: потеря доступа к "Госуслугам" или банковскому приложению.

Альтернатива: звонить по официальным номерам для проверки информации.

А что если…

А что если ребенок уже стал жертвой обмана? Паниковать не стоит. Нужно быстро сменить пароли, отключить устройство от сети, связаться с банком (если утекли данные карты) и сообщить в службу поддержки сервиса. Такие действия помогут минимизировать последствия.

Плюсы и минусы цифрового детства

Плюсы Минусы Дети быстро осваивают технологии Высокий риск доверчивости Доступ к образовательным ресурсам Опасность мошенничества Развитие критического мышления при правильном подходе Легкая зависимость от гаджетов Навыки работы с ИИ и интернетом Угроза кибербуллинга и утечки данных

FAQ

Как выбрать надежный пароль для ребенка?

Используйте комбинацию букв разного регистра, цифр и символов. Пароль должен быть длинным и уникальным.

Сколько стоит защита от киберугроз?

Многие базовые функции (обновления, двухфакторная аутентификация) бесплатны. Дополнительные решения Kaspersky или других компаний стоят от 1000-3000 руб. в год.

Что лучше: родительский контроль или доверие?

Идеально — комбинация. Контроль помогает на старте, но важно постепенно формировать у ребенка собственную ответственность.

Мифы и правда

Миф: "Мошенники не интересуются детьми".

Правда: школьники становятся жертвами из-за доверчивости.

Миф: "ИИ всегда дает правильные ответы".

Правда: искусственный интеллект может ошибаться, поэтому нужна проверка информации.

Миф: "Пароли можно хранить в заметках на телефоне".

Правда: это небезопасно, лучше использовать менеджеры паролей.

3 интересных факта

• В 2024 году число атак на детей через соцсети выросло на 40%.

• Чаще всего злоумышленники просят коды из СМС, чтобы получить доступ к аккаунтам.

• Многие мошенники маскируются под "учителей" или "банковских сотрудников".

Исторический контекст