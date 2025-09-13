От тарелки к больнице: как еда убивает детей быстрее, чем её нехватка

В последние десятилетия мир столкнулся с неожиданным сдвигом: проблема избыточного веса у детей превзошла масштабы хронического недоедания. Ещё двадцать лет назад специалисты говорили главным образом о дефиците питательных веществ и нехватке калорий, но сегодня ситуация изменилась настолько, что избыточный вес стал преобладающей формой нарушения питания среди подростков и школьников.

Новая реальность: ожирение вместо недоедания

Согласно свежему докладу ЮНИСЕФ, в мире насчитывается больше детей с ожирением, чем с недостаточным весом. Исключением остаются лишь страны Южной Азии и Африки к югу от Сахары. Исследование охватило данные из более чем 190 государств и показало: если в 2000 году доля детей с недостаточным весом составляла почти 13%, то сегодня — 9,2%. В то же время число страдающих ожирением увеличилось почти втрое — с 3% до 9,4%.

В абсолютных цифрах это означает, что каждый пятый ребёнок в возрасте от 5 до 19 лет имеет лишний вес. Всего речь идёт о 391 миллионе детей и подростков по всему миру. Для сравнения: это больше, чем население целых континентов.

"Когда мы говорим о недоедании, мы говорим не только о детях с недостаточным весом", — заявила глава ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Где ситуация наиболее серьёзная

Страны с высоким уровнем дохода демонстрируют особенно тревожные показатели. Так, в Чили ожирением страдают 27% подростков, в США и ОАЭ — по 21%. При этом исследователи отмечают, что рост избыточного веса фиксируется практически во всех регионах, за редким исключением.

Интересно, что ещё в 2017 году эксперты ЮНИСЕФ прогнозировали наступление переломного момента, когда ожирение обгонит недостаточный вес. Сегодня этот прогноз стал реальностью.

Почему дети толстеют

Основная причина — окружающая их пищевая среда. В докладе подчёркивается, что именно она формирует привычки питания, а не исключительно личный выбор ребёнка. Доступность дешёвых и калорийных продуктов приводит к тому, что рацион подростков всё чаще состоит из:

ультраобработанной еды;

блюд быстрого приготовления;

продуктов с избытком сахара, соли и рафинированного крахмала;

жиров низкого качества и синтетических добавок.

На этом фоне фрукты, овощи и белковые продукты постепенно уходят на второй план. Для растущего организма это опасно: питание напрямую влияет не только на физическое развитие, но и на когнитивные способности, психическое здоровье, способность к обучению.

"Ожирение является растущей проблемой, которая может повлиять на здоровье и развитие детей", — заявила глава ЮНИСЕФ.

Возможные решения

Чтобы переломить ситуацию, эксперты предлагают комплексные меры. Среди них:

Улучшение пищевой среды — от введения информативной маркировки продуктов до запрета на продажу и раздачу ультраобработанных товаров в школах. Ограничение агрессивного маркетинга фастфуда и сладостей, направленного на детей. Расширение программ социальной поддержки, которые помогут малообеспеченным семьям покупать более качественные и питательные продукты.

Особое внимание уделяется роли государства: без системных решений остановить рост детского ожирения невозможно.

Почему это важно

Речь идёт не только о внешнем виде или социальных проблемах. Лишний вес в раннем возрасте напрямую связан с повышенным риском хронических заболеваний во взрослой жизни — диабета, сердечно-сосудистых нарушений, проблем с суставами и даже некоторых видов рака.

Ситуация требует срочных действий: если тенденция сохранится, будущее поколение рискует столкнуться с масштабным кризисом здоровья, последствия которого скажутся на экономике и социальной сфере.