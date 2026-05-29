Подросток и родитель за ноутбуком
REMOVE
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:17

Работа вместо детства: какие процессы может запустить снижение возраста трудоустройства

Снижение возраста трудоустройства до двенадцати лет несет серьезные риски для психологического здоровья детей, заявила детский психолог, главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда Ирина Медведева. В беседе с NewsInfo эксперт предостерегла от поспешных решений, способных лишить ребенка полноценного периода взросления.

Ранее издание РИА Новости сообщило, что детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до двенадцати лет, поскольку у большинства подростков именно с этого возраста появляется желание работать летом.

Ранее в экспертной среде обсуждались методики приобщения школьников к общественно-полезному труду, которые призваны формировать трудовые навыки в безопасной среде.

По мнению Медведевой, работа в столь юном возрасте в отрыве от родителей несет угрозу детской психике. Специалист подчеркнула, что созревание коры головного мозга — процесс длительный, завершающийся к двадцати годам, поэтому ребенок физиологически не готов нести ответственность за свои действия.

"Гораздо важнее приучать его к труду дома, в школе, во дворе. Зарабатывать деньги ему еще рано. У него еще кора головного мозга очень незрелая, она созревает довольно поздно у человека и медленно, до нормы дозревает к 21-22 годам примерно", — отметила психолог.

Эксперт добавила, что взрослые работодатели не имеют необходимых навыков для взаимодействия с чужими детьми, которые в современном мире часто нуждаются в особом подходе. При этом приемы для мягкого регулирования поведения ребенка остаются зоной ответственности родителей, а не наемных менеджеров. Специалист также отметила, что стремление самих детей к заработку не может служить основанием для смены законодательства.

"Ребенок много чего хочет. Ребенок может говорить, что он хочет сесть за руль машины, мало ли что говорит маленький ребенок. Ни в коем случае нельзя ориентироваться на то, что хочет ребенок. Ребенок хочет себе покупать жвачку и мороженое двадцать четыре часа в сутки", — говорит эксперт.

Вопрос занятости молодежи остается дискуссионным. Ранее специалисты отмечали важность создания специальных площадок для профориентации, поскольку развитие системы молодежных центров карьеры может помочь в этом направлении эффективнее, чем ранний трудовой стаж. В то же время эксперты по вопросам обучения указывают на критичность соблюдения баланса между активностью и здоровым режимом дня, так как переутомление способно нивелировать пользу от любой деятельности.

Проверено экспертом: Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов, Управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

