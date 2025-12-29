Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 15:59

Цифровая свобода заканчивается у порога: в Госдуме готовят родительский замок для соцсетей

Проект о контроле доступа детей к соцсетям внесли в Госдуму — правительство РФ

Инициатива по усилению контроля за цифровой безопасностью подростков выходит на парламентский уровень на фоне роста онлайн-рисков и обсуждений роли государства в регулировании интернета. В России готовятся изменить правила доступа несовершеннолетних к социальным сетям и другим онлайн-сервисам. Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство.

В Госдуму внесён законопроект, который предусматривает обязательный учёт телефонных номеров, выданных подросткам в возрасте от 14 до 18 лет. Эти данные должны аккумулироваться у операторов связи и использоваться при идентификации пользователей в российском сегменте интернета. При авторизации через номер телефона будет проверяться, принадлежит ли он несовершеннолетнему.

Учёт номеров и проверка возраста

Согласно инициативе, оператор связи становится ключевым участником системы возрастной идентификации. Именно он будет фиксировать, какие номера оформлены на подростков, и передавать эту информацию в рамках предусмотренных законом процедур. Это позволит онлайн-платформам понимать, с каким типом пользователя они имеют дело.

Предполагается, что такой механизм упростит внедрение возрастных ограничений без запрета самих сервисов. Речь идёт не о блокировке соцсетей, а о создании технической возможности дифференцировать доступ и функциональность. На федеральном уровне вопрос о полном запрете социальных сетей для детей не рассматривается.

Детские сим-карты и контроль трафика

Отдельным элементом законопроекта стало предложение о внедрении специальных детских сим-карт. С их помощью родители смогут контролировать интернет-активность ребёнка, включая объём трафика и посещаемые ресурсы. Также предусматривается возможность блокировки отдельных сайтов и сервисов.

Мера позиционируется как инструмент дополнительной защиты, а не тотального надзора. Использование таких сим-карт должно дать родителям больше технических рычагов, не прибегая к сторонним приложениям. При этом окончательные параметры контроля будут зависеть от реализации инициативы операторами связи.

Контекст киберугроз

Обсуждение новых правил проходит на фоне изменений в киберпреступности. Ранее сообщалось, что в 2025 году число успешных атак на финансовый сектор России снизилось до минимума за четыре года. Однако общий ущерб от них, по тем же данным, заметно вырос.

Эксперты связывают это со сменой тактики злоумышленников, которые всё чаще нацеливаются не на банки, а на их клиентов и партнёров. Эти категории пользователей, как правило, защищены слабее. В этом контексте усиление контроля за цифровой средой для подростков рассматривается как одна из превентивных мер.

