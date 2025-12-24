Долгие выходные — короткий путь к травмам: что родители упускают в праздники

В преддверии зимних каникул и новогодних праздников специалисты напоминают родителям о необходимости усиленного внимания к безопасности детей. Праздничная суета, длительные выходные и изменение привычного распорядка дня нередко приводят к росту детского травматизма. О ключевых рисках и мерах профилактики рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Республики Крым Константин Рыбиков.

Праздники — время повышенного риска

По словам специалиста, в период новогодних каникул дети проводят больше времени дома и на улице, а контроль со стороны взрослых иногда ослабевает. Это создает условия для несчастных случаев, которых можно избежать при грамотной организации пространства и досуга.

"Праздничная атмосфера и большое количество свободного времени могут привести к невнимательности как со стороны взрослых, так и самих детей", — отметил Константин Рыбиков.

Безопасность в доме: елка, гирлянды и украшения

Особое внимание врач советует уделить домашней обстановке. Новогодняя елка должна быть надежно закреплена, чтобы ребенок не смог ее опрокинуть, потянув за игрушку. Для украшения лучше выбирать небьющиеся игрушки из безопасных материалов.

Электрические гирлянды должны быть исправными, с целой изоляцией. Их нельзя оставлять включенными без присмотра или на ночь, а маленьким детям категорически не следует разрешать самостоятельно подключать гирлянды к розетке.

Опасность представляют и мелкие элементы декора, которые ребенок может проглотить, а также легковоспламеняющиеся материалы — вата, мишура, бумажные украшения, особенно если они находятся рядом с источниками тепла.

Огонь и пиротехника: особая осторожность

Константин Рыбиков напомнил, что в Республике Крым запуск салютов и фейерверков запрещен. Даже разрешенные изделия первого класса опасности — хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня — требуют строгого соблюдения правил безопасности.

"Любое использование пиротехнических изделий должно происходить исключительно под контролем взрослых. Неправильное обращение может привести к ожогам, травмам глаз и лица", — подчеркнул специалист.

Свечи и любые источники открытого огня желательно полностью исключить из зоны доступа детей, а в идеале — отказаться от их использования в присутствии малышей.

Игры на улице и контроль родителей

Во время каникул дети активно играют на свежем воздухе. Родителям важно осматривать игровые площадки: проверять надежность качелей, отсутствие острых краев и повреждений конструкций. Необходимо объяснять детям, почему опасно забираться на неустойчивые сооружения и прыгать с высоты.

Особую опасность, по словам врача, представляют заброшенные здания и недострои. Родители должны знать, где и с кем проводит время ребенок, и строго запрещать посещение таких мест.

Дорожная безопасность остается актуальной

Даже в праздничные дни нельзя забывать о правилах дорожного движения. Детям необходимо регулярно напоминать о правильном переходе проезжей части, опасности игр рядом с дорогами и на парковках.