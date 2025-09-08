Детская игра обернулась судом: родители добились выплат от детсада

В селе Уват Тюменской области суд обязал детский сад выплатить 20 тысяч рублей воспитаннице, получившей травму во время игры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как всё произошло

По данным ведомства, днём на прогулке девочка столкнулась с другим ребёнком. В результате удара она травмировала губу и передний зуб. В этот момент воспитатель занимался другим ребёнком и не уследил за ситуацией.

"Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребёнка 20 тысяч рублей", — уточнили в прокуратуре.

Что было дальше