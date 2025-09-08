Детская игра обернулась судом: родители добились выплат от детсада
В селе Уват Тюменской области суд обязал детский сад выплатить 20 тысяч рублей воспитаннице, получившей травму во время игры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как всё произошло
По данным ведомства, днём на прогулке девочка столкнулась с другим ребёнком. В результате удара она травмировала губу и передний зуб. В этот момент воспитатель занимался другим ребёнком и не уследил за ситуацией.
"Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребёнка 20 тысяч рублей", — уточнили в прокуратуре.
Что было дальше
Родители узнали о травме только вечером, когда забрали дочь домой.
В больнице девочке удалили зуб.
Экспертиза зафиксировала лёгкий вред здоровью.
Воспитателю объявили выговор.
