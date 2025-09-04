Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Прививка
Прививка
Опубликована сегодня в 6:29

Школьная эпидемия: почему осенью дети болеют в 3 раза чаще — защита внутри текста

Врач Красногорской больницы назвал главные методы профилактики гриппа у детей осенью

С наступлением осени риск инфекционных заболеваний среди детей возрастает в несколько раз. Период похолоданий совпадает с началом учебного года, когда школьники и малыши в детских садах начинают активно общаться в коллективах, что значительно повышает вероятность заражения вирусами. Одним из самых действенных способов защиты от гриппа врачи называют вакцинацию.

Вакцина как главный барьер

По словам педиатра Красногорской больницы №5 Рамиля Шахвеледова, вакцинация остаётся самым надёжным методом профилактики сезонного гриппа. Ежегодно специалисты разрабатывают обновлённые версии вакцин, которые направлены на борьбу с наиболее актуальными штаммами вируса. Это означает, что каждый год препарат "подстраивается" под изменчивую природу возбудителя.

"Детей важно вакцинировать, начиная с шестимесячного возраста. Это помогает не только защитить самого ребёнка, но и ограничить распространение вируса среди членов семьи и в обществе в целом", — отметил Рамиль Шахвеледов.

Вакцинация формирует коллективный иммунитет, что особенно важно в больших городах, где люди ежедневно контактируют в транспорте, школах, торговых центрах.

Гигиена и профилактика

Помимо прививки, врач подчеркнул необходимость соблюдения элементарных правил гигиены. Регулярное мытьё рук с мылом остаётся одной из самых простых и эффективных мер защиты. Эту процедуру следует проводить перед едой, после посещения туалета, игр с домашними животными или прогулок на улице.

При отсутствии доступа к воде и мылу можно использовать антисептики на спиртовой основе. Также важна регулярная влажная уборка в помещениях и дезинфекция поверхностей, к которым часто прикасаются дети. Проветривание играет не меньшую роль: свежий воздух снижает концентрацию вирусных частиц в закрытых комнатах.

Здоровый образ жизни

Для поддержания иммунитета важно следить за образом жизни ребёнка. Сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов и минералов помогает организму противостоять инфекциям. Не менее значимы полноценный сон и регулярная физическая активность.

Ежедневные прогулки на свежем воздухе повышают сопротивляемость организма. При этом важно одевать ребёнка по погоде, чтобы избежать переохлаждений.

Что делать при заболевании

Даже при всех мерах профилактики полностью исключить риск заражения невозможно. Если ребёнок всё же заболел гриппом, Рамиль Шахвеледов рекомендует не заниматься самолечением. Лучшее решение — обеспечить больному покой, обильное питьё и при необходимости вызвать врача.

Самовольный приём антибиотиков недопустим, так как они не действуют на вирусы. Лечение должен назначать специалист, учитывая состояние ребёнка и возможные осложнения.

Опасность сочетания штаммов

Врачи также предупреждают о возможной циркуляции сразу нескольких типов вируса. Так, в разные годы фиксировались случаи одновременного распространения "свиного" и "гонконгского" гриппа. Подобное сочетание может быть особенно тяжёлым для людей с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.

Для детей это представляет особый риск, поэтому вакцинация и меры профилактики становятся ещё более актуальными.

Зачем нужна подготовка

Осень — время, когда нагрузка на иммунную систему возрастает. Дети контактируют в больших коллективах, больше времени проводят в помещениях, где вирусы распространяются быстрее. Подготовка к сезону инфекций в виде вакцинации, укрепления иммунитета и соблюдения гигиены позволяет снизить вероятность тяжёлого течения болезни.

Врачи уверены: сформированные привычки гигиены и регулярная вакцинация защищают не только детей, но и взрослых.

Три интересных факта

  1. Вирус гриппа меняется настолько быстро, что Всемирная организация здравоохранения ежегодно обновляет состав вакцин.
  2. В России сезон вакцинации обычно начинается в сентябре и продолжается до ноября, чтобы успеть до пика заболеваемости.
  3. Коллективный иммунитет формируется, когда привито не менее 60-70% населения — именно тогда вирусу сложнее распространяться.

