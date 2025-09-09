Секрет крепкого здоровья у детей оказался не в аптеке, а в обычных мелочах

Представьте: всего четыре доступных фактора могут заметно повысить иммунитет вашего ребёнка. Но что это за факторы и как они работают? Новое исследование Барселонского института глобального здравоохранения проливает свет на эту тему.

Что показало исследование

Исследование входило в проект HELIX/ATHLETE и охватывало данные 845 детей. Учёные проанализировали 91 фактор окружающей среды — от качества воздуха до привычек питания, сна и социальных взаимодействий. Анализ проводился как в период беременности матери, так и в детстве.

Для оценки иммунитета использовали три биологических показателя:

состав лейкоцитов.

концентрацию белков в плазме крови.

метилирование ДНК.

Учёные выделили три типа иммунных профилей, связанных с хорошим здоровьем:

два из них характеризовались пониженным уровнем воспалительных белков.

третий — более сбалансированным составом белых кровяных клеток.

Связь с повседневными условиями

Эти профили напрямую связаны с простыми условиями жизни:

чистый воздух в помещении.

доступ к водным пространствам (общение с природой).

здоровое питание.

поддержка от семьи и сообщества.

Хроническое воспаление в детстве может привести к серьёзным проблемам в будущем, таким как ожирение, диабет, астма и другие заболевания. Поэтому учитывать эти факторы — ключ к здоровью на всю жизнь.