Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:33

Секрет крепкого здоровья у детей оказался не в аптеке, а в обычных мелочах

Хроническое воспаление у детей связано с условиями окружающей среды — данные проекта HELIX/ATHLETE

Представьте: всего четыре доступных фактора могут заметно повысить иммунитет вашего ребёнка. Но что это за факторы и как они работают? Новое исследование Барселонского института глобального здравоохранения проливает свет на эту тему.

Что показало исследование

Исследование входило в проект HELIX/ATHLETE и охватывало данные 845 детей. Учёные проанализировали 91 фактор окружающей среды — от качества воздуха до привычек питания, сна и социальных взаимодействий. Анализ проводился как в период беременности матери, так и в детстве.

Для оценки иммунитета использовали три биологических показателя:

  • состав лейкоцитов.
  • концентрацию белков в плазме крови.
  • метилирование ДНК.

Учёные выделили три типа иммунных профилей, связанных с хорошим здоровьем:

  • два из них характеризовались пониженным уровнем воспалительных белков.
  • третий — более сбалансированным составом белых кровяных клеток.

Связь с повседневными условиями

Эти профили напрямую связаны с простыми условиями жизни:

  • чистый воздух в помещении.
  • доступ к водным пространствам (общение с природой).
  • здоровое питание.
  • поддержка от семьи и сообщества.

Хроническое воспаление в детстве может привести к серьёзным проблемам в будущем, таким как ожирение, диабет, астма и другие заболевания. Поэтому учитывать эти факторы — ключ к здоровью на всю жизнь.

