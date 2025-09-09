Секрет крепкого здоровья у детей оказался не в аптеке, а в обычных мелочах
Представьте: всего четыре доступных фактора могут заметно повысить иммунитет вашего ребёнка. Но что это за факторы и как они работают? Новое исследование Барселонского института глобального здравоохранения проливает свет на эту тему.
Что показало исследование
Исследование входило в проект HELIX/ATHLETE и охватывало данные 845 детей. Учёные проанализировали 91 фактор окружающей среды — от качества воздуха до привычек питания, сна и социальных взаимодействий. Анализ проводился как в период беременности матери, так и в детстве.
Для оценки иммунитета использовали три биологических показателя:
- состав лейкоцитов.
- концентрацию белков в плазме крови.
- метилирование ДНК.
Учёные выделили три типа иммунных профилей, связанных с хорошим здоровьем:
- два из них характеризовались пониженным уровнем воспалительных белков.
- третий — более сбалансированным составом белых кровяных клеток.
Связь с повседневными условиями
Эти профили напрямую связаны с простыми условиями жизни:
- чистый воздух в помещении.
- доступ к водным пространствам (общение с природой).
- здоровое питание.
- поддержка от семьи и сообщества.
Хроническое воспаление в детстве может привести к серьёзным проблемам в будущем, таким как ожирение, диабет, астма и другие заболевания. Поэтому учитывать эти факторы — ключ к здоровью на всю жизнь.
