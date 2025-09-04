Сердце ребёнка под ударом: врачи назвали главных врагов школьников

После трагических случаев со школьницами, скончавшимися 1 сентября во время линейки, кардиолог Анастасия Кочергина в беседе с aif.ru рассказала, как родители могут вовремя обнаружить сердечные патологии у ребёнка.

Регулярные обследования

Даже если у ребёнка нет выявленных заболеваний, важно проходить плановые осмотры:

ЭКГ в покое - базовое исследование, которое помогает выявить скрытые нарушения;

другие профилактические обследования по назначению врача.

Контроль психологического состояния

Кочергина подчеркнула, что чрезмерное нервное напряжение может негативно влиять на работу сердца. Родителям следует обращать внимание на эмоциональное состояние ребёнка и вовремя реагировать на признаки переутомления и стресса.

Вредные привычки

Особую угрозу для детского сердца представляют:

энергетические напитки ;

вейпы и курительные смеси.

"Содержащиеся в них вещества провоцируют нарушение сердечного ритма", — пояснила кардиолог.

Итог