Сердце ребёнка под ударом: врачи назвали главных врагов школьников
После трагических случаев со школьницами, скончавшимися 1 сентября во время линейки, кардиолог Анастасия Кочергина в беседе с aif.ru рассказала, как родители могут вовремя обнаружить сердечные патологии у ребёнка.
Регулярные обследования
Даже если у ребёнка нет выявленных заболеваний, важно проходить плановые осмотры:
-
ЭКГ в покое - базовое исследование, которое помогает выявить скрытые нарушения;
-
другие профилактические обследования по назначению врача.
Контроль психологического состояния
Кочергина подчеркнула, что чрезмерное нервное напряжение может негативно влиять на работу сердца. Родителям следует обращать внимание на эмоциональное состояние ребёнка и вовремя реагировать на признаки переутомления и стресса.
Вредные привычки
Особую угрозу для детского сердца представляют:
-
энергетические напитки;
-
вейпы и курительные смеси.
"Содержащиеся в них вещества провоцируют нарушение сердечного ритма", — пояснила кардиолог.
Итог
-
Профилактика и внимательное отношение к здоровью детей помогают снизить риски сердечных заболеваний.
-
Важны регулярные обследования, психологическая поддержка и отказ от вредных привычек.
