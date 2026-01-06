Доход в 106 тысяч и двое детей: вот кому государство вернет часть подоходного налога

С января 2026 года в России стартует новая мера поддержки семей с детьми, которая позволит вернуть часть уплаченного подоходного налога — при соблюдении условий по числу детей и уровню дохода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расчёты, связанные с запуском так называемого "налогового кешбэка". Механизм ориентирован на семьи с двумя и более детьми, чьи доходы не превышают установленный порог. По сути, речь идёт о частичном возврате НДФЛ: разницы между стандартной ставкой 13% и пониженной 6%, что эквивалентно 7% от облагаемого дохода по итогам года.

Возможность получить выплату будет зависеть от состава семьи и размера заработка. Для полной семьи — двух родителей и двух детей — установлен максимальный совокупный доход, который не должен превышать 106,4 тысячи рублей в месяц. Для неполных семей, где один родитель воспитывает минимум двоих детей, предельная планка ниже — 79,8 тысячи рублей. Минфин ранее сравнивал этот возврат с "тринадцатой зарплатой", подчёркивая, что мера может стать ощутимым финансовым подспорьем по итогам года.

Кому доступен "налоговый кешбэк" и какие условия по доходам

По данным РИА Новости, мера поддержки распространяется на семьи с двумя и более детьми. Главное ограничение касается дохода: он должен быть не выше определённого уровня, причём расчёт ведётся в привязке к ежемесячным показателям. Согласно приведённым расчётам, полная семья с двумя родителями и двумя детьми сможет претендовать на выплату, если её общий месячный доход за 2025 год не превысит 106,4 тысячи рублей до вычета налогов.

В материале уточняется, что такой показатель соответствует среднедушевому доходу около 26,6 тысячи рублей. Это важно, поскольку система ориентирована на семьи с относительно умеренными доходами и предполагает адресный характер поддержки. Порог фиксируется именно на основании доходов 2025 года, поскольку возврат будет рассчитываться по итогам года и фактически "вернётся" уже после завершения налогового периода.

Отдельный порог для неполных семей

Для неполных семей условия отличаются. РИА Новости сообщает, что если в семье один родитель и минимум двое детей, то порог совокупного месячного дохода снижается до 79,8 тысячи рублей. Таким образом, размер допустимого заработка зависит от того, сколько взрослых формируют общий доход домохозяйства, но требование по детям остаётся — не менее двух.

Разделение на разные категории позволяет учитывать нагрузку на бюджет семьи, где доход приносит один человек. При этом сама логика меры остаётся прежней: если доход превышает установленный порог, то право на "кешбэк" исчезает. Именно поэтому в публикации акцентируется внимание на конкретных суммах, чтобы семьи могли заранее оценить, подпадают ли они под условия новой поддержки.

Как рассчитывается возврат и почему его сравнили с "тринадцатой зарплатой"

Размер "налогового кешбэка" определяется как разница между НДФЛ по стандартной ставке 13% и сниженной ставкой 6%. Это означает, что фактически возвращается 7% от облагаемого дохода по итогам года. В материале подчёркивается, что речь идёт именно о возврате части уплаченного налога, то есть об инструменте, который работает через налоговую систему и связан с официальными доходами.

Минфин ранее сравнивал такую выплату с "тринадцатой зарплатой". Это объясняется тем, что речь идёт о заметной сумме, которую семья может получить в виде единовременного возврата по итогам года, а не в виде ежемесячной доплаты. При этом ключевым условием остаётся соблюдение порогов по доходу: мера рассчитана на поддержку семей, чей заработок находится ниже определённого уровня.

Почему новая мера важна именно с января 2026 года

Запуск "налогового кешбэка" привязан к январю 2026 года, и это означает, что с этого момента механизм поддержки становится действующим. При этом право на выплату определяется на основании доходов за 2025 год и будет оформляться по итогам года, когда уже известна сумма официально удержанного НДФЛ. Такой формат делает меру похожей на налоговый возврат, но с чёткими социальными критериями — количеством детей и ограничением по доходам.

В результате новая схема поддержки семей с детьми вводит дополнительный инструмент перераспределения через налоговую систему. Механизм не меняет налоговую ставку напрямую, но позволяет семье вернуть часть уплаченного налога, если она соответствует установленным параметрам. В этом и заключается смысл "кешбэка": он становится формой адресной финансовой помощи через возврат НДФЛ.