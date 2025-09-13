СК ужесточает правила: родителям за детей за рулём грозит больше, чем штраф

Следственный комитет России обратил внимание на проблему, которая в последние годы становится всё более заметной. Речь идёт о ситуациях, когда взрослые сознательно или по неосторожности позволяют детям садиться за руль транспортных средств. Это может быть не только автомобиль, но и мопед, питбайк или квадроцикл. Подобные поступки кажутся безобидными, однако на практике они нередко приводят к трагедиям.

Почему тема снова стала актуальной

За последние месяцы в разных регионах фиксируются ДТП с участием несовершеннолетних водителей. Чаще всего это истории о том, как подростки без навыков и прав садились за руль мотоцикла или автомобиля, а в итоге оказывались в больнице. В ряде случаев такие инциденты заканчивались гибелью. Следствие в подобных ситуациях всё чаще возбуждает уголовные дела против родителей.

По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, одна из ключевых задач сегодня — не только расследовать такие происшествия, но и предупредить их.

"СК намерен усилить ответственность в отношении взрослых, которые тем или иным способом вовлекают детей и подростков в деятельность, которая угрожает их жизни", — заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Что говорит закон сейчас

Сегодня подобные действия подпадают под статью 151.2 УК РФ. Она предусматривает наказание для тех, кто вовлекает несовершеннолетнего в опасные для жизни поступки. Санкции включают штраф от 50 до 80 тысяч рублей, исправительные или принудительные работы сроком до одного года. Однако в Следственном комитете считают, что этих мер недостаточно.

Ведомство готовит предложения о пересмотре наказаний. Пока конкретика не озвучена, но речь идёт об ужесточении санкций. Это может быть связано с ростом числа случаев, когда подростки получают доступ к транспорту с ведома родителей.

Три интересных факта