сонный ребенок
сонный ребенок
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:49

Игры теряют смысл: тревожный признак, который часто игнорируют родители

Американская академия детской психиатрии: депрессия у детей проявляется так же, как у взрослых

Депрессию долгое время воспринимали как состояние, присущее только взрослым. Но сегодня врачи и психологи всё чаще говорят о том, что с этим расстройством могут столкнуться даже дети и подростки. Проблема усугубляется тем, что многие взрослые не знают, как именно проявляется детская депрессия, и принимают тревожные сигналы за "обычные капризы" или временную фазу взросления. Чем раньше удаётся распознать нарушения, тем больше шансов помочь ребёнку избежать тяжёлых последствий.

Как проявляется депрессия у детей

Американская академия детской психиатрии отмечает, что симптомы у детей во многом схожи с "взрослой" картиной заболевания. Если в течение двух недель наблюдаются упадок сил, изменения аппетита, слезливость, раздражительность или постоянная усталость, стоит насторожиться. Также тревожными сигналами могут быть чувство вины, трудности с концентрацией, потеря интереса к играм и увлечениям, а в более тяжёлых случаях — мысли о смерти.

Однако важно учитывать возраст. Дети младшего возраста редко способны описать словами своё внутреннее состояние. У них депрессия может проявляться в ночных кошмарах, энурезе или регрессе привычек вроде сосания пальца. Подростки чаще демонстрируют раздражительность, отстранённость, жалуются на головные боли или боли в животе. В любом случае эти проявления не стоит оставлять без внимания.

Почему возникает детская депрессия

Факторов, способных спровоцировать расстройство, множество. Значимую роль играет наследственность: если у родителей были психические нарушения, ребёнок автоматически попадает в группу риска. Влияние оказывает и биохимия мозга — дисбаланс нейротрансмиттеров или гормональные изменения, в том числе в период раннего полового созревания. Не менее важна окружающая среда: конфликты в семье, школьные травли или резкие перемены могут стать триггером.

К причинам относят и стрессовые события — развод родителей, болезнь близких, стихийные бедствия или опыт насилия. Кроме того, низкая самооценка и отсутствие возможности развивать свои способности также повышают вероятность депрессивных состояний. Важно помнить, что депрессия не является признаком слабости и не зависит от силы воли.

Чем грозит игнорирование симптомов

Депрессия влияет на все сферы жизни ребёнка: ухудшается успеваемость, рушатся отношения со сверстниками, появляются конфликты в семье. Подростки, не получающие поддержки, нередко пробуют психоактивные вещества, чтобы хоть как-то справиться со своим состоянием. Именно поэтому отличить временную фазу взросления от серьёзного заболевания крайне важно.

Первым шагом должно быть обращение к педиатру. Медицинское обследование помогает исключить болезни щитовидной железы, анемию или нехватку витаминов, которые могут маскироваться под депрессию. Универсального анализа на это расстройство не существует, поэтому диагноз ставится на основе бесед и наблюдения за поведением.

Диагностика и классификация

Американское руководство DSM-5 выделяет семь видов депрессивных расстройств. Наиболее часто у детей и подростков встречаются большое депрессивное расстройство и хроническая депрессия. Классификация зависит от количества и характера симптомов, их длительности и того, насколько сильно они мешают нормальной жизни.

Интересно, что чем старше становится ребёнок, тем ближе клиническая картина к "взрослой". Именно поэтому подростковые проявления нередко легче распознать, чем ранние детские.

Современные подходы к лечению

При лёгкой форме депрессии психотерапия считается оптимальным вариантом помощи. Американская психологическая ассоциация рекомендует её как метод первой линии. Для подростков с более тяжёлыми проявлениями эффективнее всего сочетание психотерапии с медикаментозным лечением.

Наиболее распространённые методы:

  1. Когнитивно-поведенческая терапия, направленная на изменение негативных мыслительных паттернов.
  2. Межличностная терапия, помогающая выстраивать здоровые отношения и справляться с конфликтами.
  3. Дополнительные формы — игровая терапия, работа с семьёй или методы, учитывающие пережитые травмы.

Что могут сделать родители

Даже без медицинских вмешательств образ жизни ребёнка может сильно повлиять на его эмоциональное состояние. Важно поддерживать регулярный режим сна, сбалансированное питание и физическую активность. Не менее значимо бережно строить социальные связи, помогать справляться с неудачами и хвалить за успехи. Родителям стоит обсуждать тему психического здоровья честно и доступно, в зависимости от возраста ребёнка, показывая готовность быть рядом в трудные моменты.

Детская депрессия — это не "переходная фаза" и не каприз. Это серьёзное расстройство, которое при отсутствии помощи способно повлиять на будущее. Но своевременное внимание и поддержка семьи, педагогов и специалистов дают ребёнку шанс восстановить внутренний баланс и вырасти в эмоционально устойчивого взрослого.

