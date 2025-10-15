Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 10:40

Поддержка, которая растёт вместе с ребёнком: что принесёт новый год семьям

Экономист Игорь Балынин: ежемесячное пособие по уходу за ребёнком при средней зарплате достигнет 38,7 тысячи рублей

Уже в следующем году семьи, где воспитывают малышей до полутора лет, смогут рассчитывать на более ощутимую финансовую поддержку. По расчётам экономиста, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, ежемесячное пособие при средней зарплате достигнет 38,74 тысячи рублей.

Как изменятся размеры пособий

Эксперт напомнил, что минимальное пособие сейчас составляет 10 103,83 рубля. Эта сумма была увеличена с 1 февраля 2025 года на 9,5 %. В 2026 году ожидается новое повышение — до 10 837,20 рубля. Максимальная граница выплат, установленная на уровне 68 995,48 рубля в 2025 году, также вырастет — на 20,3 %, до 83 021,18 рубля.

По словам Игоря Балынина, расчёт ведётся исходя из средней зарплаты за предыдущие годы. "По данным Росстата, в 2024 году средняя зарплата составила 89 069 рублей. Год ещё не завершён, но, по моим прогнозам, средняя зарплата в 2025-м достигнет 105-110 тысяч рублей. Значит, размер пособия будет 38 739,45 рубля", — пояснил он в беседе с "Газетой.Ru".

Если в семье несколько детей

Сумма выплат напрямую зависит от количества малышей, за которыми ведётся уход.

  • При уходе за двумя детьми пособие удваивается и составит 77,48 тысячи рублей.

  • При трёх и более детях применяется индивидуальный расчёт, исходя из полного покрытия среднедневного заработка за последние два года. В указанном примере это около 96,85 тысячи рублей в месяц.

Таким образом, чем больше детей требует внимания родителя, тем выше совокупный объём выплат, хотя действуют установленные законодательством пределы.

Как формируется сумма выплат

Размер пособия определяется на основе официального дохода, облагаемого страховыми взносами, за два предыдущих года — в данном случае за 2024-2025 годы. Этот доход делится на 731 день, за вычетом периодов болезни и декретного отпуска. Полученный среднедневной заработок сравнивается с установленным максимумом, а затем умножается на 30,4 дня и 40 %. При этом итоговая сумма не может быть меньше минимального пособия.

Такой алгоритм позволяет установить справедливый размер выплат для каждой семьи, учитывая реальные доходы и трудовой стаж родителя.

Индивидуальный подход и прогноз на будущее

По словам эксперта, действующая система расчёта помогает государству сбалансировать нагрузку на бюджет и при этом не оставлять без поддержки семьи с детьми. Повышение выплат в 2026 году отражает рост доходов населения и стремление властей сохранить покупательную способность пособий.

Игорь Балынин подчеркнул, что корректировка выплат зависит не только от инфляции, но и от общей динамики зарплат: если реальные доходы граждан будут расти, можно ожидать дальнейшего увеличения пособий в 2027 году.

Рост детских пособий становится одним из приоритетных направлений социальной политики — шагом, который позволяет поддерживать молодых родителей и стимулировать рождаемость, особенно в условиях роста цен и затрат на содержание детей. Для многих семей это ощутимая помощь, позволяющая уверенно пережить первый год с малышом.

