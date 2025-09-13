Подушки и адаптеры под запретом: что теперь грозит водителям с детьми
С июля 2025 года в России изменились правила дорожного движения, касающиеся перевозки детей. Водителям теперь запрещено использовать устройства, которые ранее считались "заменителями" автокресел. Нарушение обернётся не только штрафом, но и реальной угрозой безопасности ребёнка.
Что попало под запрет
В ПДД появился официальный термин "детская удерживающая система". Этот статус имеют только сертифицированные кресла и бустеры, соответствующие требованиям Технического регламента 018/2011.
Под запрет попали:
- адаптеры ремня безопасности, подтягивающие его к шее ребёнка;
- подушки, накидки и самодельные конструкции;
- бустеры без маркировки и сертификата.
Любое устройство с повреждениями или после серьёзного ДТП также запрещено к эксплуатации. Даже небольшая трещина в пластике, изношенный ремень или деформация корпуса делают кресло небезопасным.
Какие кресла допускаются
Теперь законно использовать только автокресла и бустеры с маркировкой ECE R44/04 или R129 (i-Size).
- R44/04: классифицирует кресла по весу ребёнка.
- R129 (i-Size): учитывает рост, вводит обязательные боковые краш-тесты и крепление Isofix.
Важно, чтобы устройство имело инструкцию на русском языке и устанавливалось в автомобиле строго по заводской схеме.
"На кресло должна быть нанесена понятная маркировка: обозначение стандарта, информация о группах по весу и росту, инструкция на русском языке. Если всего этого нет — устройство считается нелегальным", — заявил заместитель директора региональной ассоциации по безопасности детей Ольга Петрова.
Что грозит нарушителям
За перевозку ребёнка без автокресла или с использованием запрещённых устройств предусмотрены штрафы:
- для водителей — 3000 рублей;
- для такси и должностных лиц — 25 000 рублей;
- для компаний — до 100 000 рублей.
В тяжёлых случаях возможна и уголовная ответственность по ст. 238 УК РФ.
По данным ГИБДД, только в первом полугодии 2025 года в ДТП погибли 227 детей, и более половины из них находились в салоне автомобиля как пассажиры. Часть трагедий произошла именно из-за отсутствия сертифицированных кресел.
Что нужно знать родителям
- До 7 лет — только автокресло.
- С 7 до 11 лет — допускается бустер.
- С 12 лет — можно использовать штатный ремень.
При покупке необходимо проверять:
- наличие маркировки стандарта;
- инструкцию на русском языке;
- цельность конструкции.
"После ужесточения правил продажи кресел выросли на 15%. Родители теперь в первую очередь спрашивают про сертификаты и инструкцию, а не про дизайн или цену", — отметил директор по закупкам сети детских товаров "Малыш-Про" Алексей Соколов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru