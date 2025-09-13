Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:37

Подушки и адаптеры под запретом: что теперь грозит водителям с детьми

ГИБДД: за перевозку детей без сертифицированного автокресла с июля 2025 года штрафуют

С июля 2025 года в России изменились правила дорожного движения, касающиеся перевозки детей. Водителям теперь запрещено использовать устройства, которые ранее считались "заменителями" автокресел. Нарушение обернётся не только штрафом, но и реальной угрозой безопасности ребёнка.

Что попало под запрет

В ПДД появился официальный термин "детская удерживающая система". Этот статус имеют только сертифицированные кресла и бустеры, соответствующие требованиям Технического регламента 018/2011.

Под запрет попали:

  • адаптеры ремня безопасности, подтягивающие его к шее ребёнка;
  • подушки, накидки и самодельные конструкции;
  • бустеры без маркировки и сертификата.

Любое устройство с повреждениями или после серьёзного ДТП также запрещено к эксплуатации. Даже небольшая трещина в пластике, изношенный ремень или деформация корпуса делают кресло небезопасным.

Какие кресла допускаются

Теперь законно использовать только автокресла и бустеры с маркировкой ECE R44/04 или R129 (i-Size).

  • R44/04: классифицирует кресла по весу ребёнка.
  • R129 (i-Size): учитывает рост, вводит обязательные боковые краш-тесты и крепление Isofix.

Важно, чтобы устройство имело инструкцию на русском языке и устанавливалось в автомобиле строго по заводской схеме.

"На кресло должна быть нанесена понятная маркировка: обозначение стандарта, информация о группах по весу и росту, инструкция на русском языке. Если всего этого нет — устройство считается нелегальным", — заявил заместитель директора региональной ассоциации по безопасности детей Ольга Петрова.

Что грозит нарушителям

За перевозку ребёнка без автокресла или с использованием запрещённых устройств предусмотрены штрафы:

  • для водителей — 3000 рублей;
  • для такси и должностных лиц — 25 000 рублей;
  • для компаний — до 100 000 рублей.

В тяжёлых случаях возможна и уголовная ответственность по ст. 238 УК РФ.

По данным ГИБДД, только в первом полугодии 2025 года в ДТП погибли 227 детей, и более половины из них находились в салоне автомобиля как пассажиры. Часть трагедий произошла именно из-за отсутствия сертифицированных кресел.

Что нужно знать родителям

  • До 7 лет — только автокресло.
  • С 7 до 11 лет — допускается бустер.
  • С 12 лет — можно использовать штатный ремень.

При покупке необходимо проверять:

  • наличие маркировки стандарта;
  • инструкцию на русском языке;
  • цельность конструкции.

"После ужесточения правил продажи кресел выросли на 15%. Родители теперь в первую очередь спрашивают про сертификаты и инструкцию, а не про дизайн или цену", — отметил директор по закупкам сети детских товаров "Малыш-Про" Алексей Соколов.

