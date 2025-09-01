Лямки и "треугольники" под запретом: что изменилось для родителей-водителей
С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, которые касаются детских удерживающих устройств. Теперь требования к перевозке детей стали жёстче.
Что разрешено, а что запрещено
-
Разрешены только детские автокресла или бустеры.
-
Запрещены любые аналоги: лямки, адаптеры, корректоры ремня, треугольники, бескаркасные кресла, накладки на ремни и прочие устройства, не обеспечивающие должную безопасность.
Таким образом, власти закрыли лазейку, позволявшую водителям экономить на специальных креслах и использовать небезопасные заменители.
Штрафы за нарушение
-
3 000 рублей - для физических лиц.
-
До 100 000 рублей - для юридических лиц, включая такси.
Основные правила перевозки детей
-
До 7 лет - только в сертифицированном детском удерживающем устройстве.
-
От 7 до 11 лет:
-
на заднем сиденье - допускается перевозка с обычным ремнём безопасности;
-
на переднем сиденье - исключительно в автокресле.
-
Итог
Теперь любые "облегчённые" приспособления полностью исключены из ПДД. Родителям и перевозчикам придётся использовать только сертифицированные автокресла и бустеры, иначе придётся заплатить солидный штраф.
