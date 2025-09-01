Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:48

Лямки и "треугольники" под запретом: что изменилось для родителей-водителей

Вступили в силу новые правила перевозки детей: разрешены только автокресла и бустеры

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, которые касаются детских удерживающих устройств. Теперь требования к перевозке детей стали жёстче.

Что разрешено, а что запрещено

  • Разрешены только детские автокресла или бустеры.

  • Запрещены любые аналоги: лямки, адаптеры, корректоры ремня, треугольники, бескаркасные кресла, накладки на ремни и прочие устройства, не обеспечивающие должную безопасность.

Таким образом, власти закрыли лазейку, позволявшую водителям экономить на специальных креслах и использовать небезопасные заменители.

Штрафы за нарушение

  • 3 000 рублей - для физических лиц.

  • До 100 000 рублей - для юридических лиц, включая такси.

Основные правила перевозки детей

  • До 7 лет - только в сертифицированном детском удерживающем устройстве.

  • От 7 до 11 лет:

    • на заднем сиденье - допускается перевозка с обычным ремнём безопасности;

    • на переднем сиденье - исключительно в автокресле.

Итог

Теперь любые "облегчённые" приспособления полностью исключены из ПДД. Родителям и перевозчикам придётся использовать только сертифицированные автокресла и бустеры, иначе придётся заплатить солидный штраф.

