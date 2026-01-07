Детское кресло или 200 тысяч штрафа: как новые правила заставят компании следить за безопасностью

Ужесточение ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобилях вступает в силу в январе и затронет как обычных водителей, так и представителей бизнеса. Размеры штрафов увеличиваются сразу вдвое, а для отдельных категорий — кратно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, с которыми ознакомилось агентство.

Что изменится для водителей

С 9 января в России начинают действовать новые штрафы за перевозку детей без автокресел или других удерживающих устройств. Изменения внесены в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Они касаются всех случаев нарушения требований к обеспечению безопасности детей в автомобиле.

Согласно обновленным нормам, для водителей размер административного взыскания увеличивается с 3 до 5 тысяч рублей. Таким образом, ответственность за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних становится более ощутимой, чем ранее, и направлена на снижение числа подобных нарушений.

Ответственность должностных и юридических лиц

Более существенный рост штрафов предусмотрен для должностных лиц. Теперь за перевозку детей без автокресел им придется заплатить от 25 до 50 тысяч рублей вместо прежних 25 тысяч. Это касается, в частности, сотрудников организаций, отвечающих за эксплуатацию транспорта.

Для юридических лиц санкции также ужесточаются. Размер штрафа увеличивается в два раза — со 100 до 200 тысяч рублей. Такие меры затрагивают компании, осуществляющие перевозки, и усиливают их ответственность за соблюдение требований безопасности.

Особые правила для такси и сроки вступления норм

Отдельно в документах оговорена ситуация с самозанятыми водителями такси. Для них штраф за перевозку детей без автокресел составит 50 тысяч рублей. Таким образом, они приравниваются по уровню ответственности к должностным лицам, а не к физическим, для которых штраф установлен в размере 5 тысяч рублей.

В ТАСС уточняется, что изменения вступают в силу 9 января — через 10 дней после официального опубликования нормативно-правовых актов. Иной порядок начала действия новых правил не предусмотрен. В агентстве также отметили, что в первоначальной версии сообщения была допущена неточность, которая позднее была исправлена.