Археологическая находка в Домаславе
Археологическая находка в Домаславе
Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:41

Польские археологи раскрыли мрачный секрет детской могилы: жуткое украшение повергло ученых в шок

Детское захоронение в Польше: ожерелье из жуков раскрыло древний ритуал

Археологи на юге Польши сделали открытие, которое проливает новый свет на погребальные обычаи древности. В некрополе в Домаславе, связанном с культурой полей погребальных урн, было найдено уникальное детское захоронение возрастом около 2700 лет. Самым необычным артефактом в могиле оказалось украшение, созданное из жуков — редчайший пример использования органических материалов в ритуалах Гальштатского периода.

Необычная находка

Могила №543 оказалась особенно богатой деталями. В урне, где находились останки ребёнка примерно 9-10 лет, исследователи обнаружили фрагменты бересты, пыльцу одуванчика, кости козы или овцы и бронзовую застёжку-фибулу в форме арфы. Но главное внимание привлекли 17 хитиновых фрагментов жуков, часть из которых была нанизана на травинку, напоминая ожерелье.

Энтомологи определили вид насекомых — буковые листовые долгоносики Phyllobius viridicollis. Сохранилось 12 целых экземпляров и пять фрагментов. Интересно, что у всех были удалены головы, лапки и брюшки, что указывает на их сознательное использование как декоративного элемента.

Когда произошло погребение

Жуки этого вида наиболее активны в конце весны и летом. Это позволило учёным сделать вывод, что захоронение произошло в тёплый сезон, предположительно в конце мая или начале июня. Подобные детали помогают не только уточнить время ритуала, но и понять символическое значение выбранных материалов.

Почему артефакт сохранился

Сохранность столь хрупких органических предметов объясняется уникальными условиями. Помимо болотистой почвы, важную роль сыграло соседство с бронзовыми вещами.

"Бронза с высоким содержанием меди часто играет ключевую роль: при коррозии продукты пропитывают прилегающие органические предметы", — пояснила физический антрополог Агата Халушко.

По её словам, это создало эффект естественной консервации, благодаря которому удалось зафиксировать не только жуков, но и следы растительных остатков и текстиля.

Символика украшения

Зачем в могилу положили жуков, остаётся загадкой. Вероятно, украшение из хитиновых фрагментов имело символический характер. Оно могло быть частью ожерелья в берестяном контейнере или служить декором для бронзовой фибулы. С учётом недолговечности подобных изделий археологи полагают, что оно было создано специально для погребального обряда.

"Этнографические параллели показывают, что такие украшения на основе насекомых были крайне непрочными", — отметила Агата Халушко.

Этнографические параллели

Использование насекомых в украшениях встречалось и позже. У гуцулов в Карпатах существовала традиция создавать ожерелья из жуков-бронзовок с золотистым отливом, считавшихся символом удачи. В XIX веке подобная мода появилась и в Европе: в викторианскую эпоху англичане изготавливали броши, ожерелья и заколки с засушенными жуками, придавая им статус экзотических аксессуаров.

Редкость находки

Органические материалы крайне редко сохраняются в археологических памятниках. Именно поэтому украшение из Домаслава считается уникальным свидетельством символического использования природных элементов в погребальных практиках. Эта находка помогает реконструировать не только обряды, но и мировоззрение людей, живших в Центральной Европе почти три тысячи лет назад.

Три интересных факта

  1. Культура полей погребальных урн получила своё название из-за обычая помещать прах умерших в керамические сосуды и закапывать их в землю.
  2. Гальштатский период (VIII-V века до н. э.) считается важным этапом становления европейской железной эпохи.
  3. Патина на бронзе не только придаёт вещам характерный зелёный оттенок, но и способствует сохранению органики, находящейся рядом.

