Диагностические ярлыки в детской психиатрии часто кажутся устойчивыми, но под их поверхностью скрывается более сложная текстура нейронных сетей. Исследователи из Стэнфордского медицинского центра, опираясь на функциональную МРТ и алгоритмы искусственного интеллекта, выявили три distinct «биотипа» — устойчивые паттерна нарушений мозговой активности, которые не совпадают один-to-one с клиническими категориями СДВГ или тревожных расстройств. Результаты, опубликованные 16 октября в Nature Mental Health, указывают на то, что два ребенка с одинаковым набором жалоб могут иметь фундаментально разные нейробиологические профили.

Разрушение привычных границ

Традиционная диагностика опирается на поведенческие шкалы: импульсивность, неспособность удержать внимание, уровень тревоги. Однако, как отмечает ю-жанг (Yu Zhang), соавтор исследования и ассистент-профессор психиатрии, высокая степень перекрывания симптомов между СДВГ и тревогой затрудняет понимание их нейробиологической основы. Исследователи поставили вопрос, следует ли биологическим различиям логике клинических ярлыков. Ответ оказался отрицательным: дети с любым из двух диагнозов (или обоих сразу) распределились по трем выявленным паттернам мозговой активности.

Первый паттерн, названный externalizing-disinhibited, характеризуется повышенной импульсивностью, враждебностью, оспариванием правил и агрессивным поведением; здесь чаще фиксировался диагноз СДВГ. Второй, internalizing-distressed, связан с чувством вины, напряжением, перфекционизмом и симптомами тревоги или депрессии, что коррелировало с диагнозом тревожного расстройства. Третий, mixed, проявлялся через проблемы с вниманием, раздражительность и самовредительское поведение, также чаще встречающийся у детей с СДВГ. Каждый ребенок относился строго к одному из этих биотипов, но все три присутствовали внутри каждой клинической группы.

Архитектура доказательств

Базой для анализа послужили данные исследования Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD), включающего более 11 000 американских детей, которых наблюдали с 9-10 лет. В анализ вошли 3 508 детей, уже имеющих диагноз СДВГ, тревоги или обоих; 693 ребенка, получившие диагноз позже; и 1 947 детей без таких диагнозов. Для верификации использовались данные независимого проекта Healthy Brain Network (224 участника).

Искусственный интеллект анализировал функциональную связность — то, как активность в разных регионах мозга координируется. Модель выявила две базовые оси дисфункции: когнитивно-поведенческую и эмоционально-внимательную. Три биотипа представляют собой разные комбинации нарушений в этих сетях. Важно, что паттерны были обнаружены в исходных снимках тех детей, которые к моменту сканирования еще не имели клинического диагноза, но в дальнейшем получили его. Это позволяет предположить, что нейронные маркеры расстройств могут формироваться до проявления клинически значимых симптомов.

Ю-жанг подчеркивает, что это не ставит диагноз на основе сканирования, но открывает перспективу раннего выявления. Если биотипы могут служить ранним индикатором, это дает шанс на более своевременное вмешательство, которое может замедлить или даже обратить вспять прогрессирование состояния. В более широком смысле, понимание этих биологических профилей может помочь перейти от эмпирического подбора терапии к целевой стратегии, основанной на конкретной нейронной аномалии, а не только на симптомах. Вместо длительных циклов проб и ошибок с препаратами, где ответ наступает через недели или месяцы, клиницисты могли бы выбирать лечение, опираясь на объективный нейробиологический профиль ребенка.

Исследование не отменяет существующие методы диагностики, а предлагает расширить их. Будущие клинические испытания могут проверить, нормализуют ли конкретные виды терапии аномалии связности в каждом биотипе. Если неврологические паттерны действительно предсказывают ответ на лечение, это позволит находить биомаркеры, указывающие на правильное лечение в правильное время. Для ребенка с СДВГ, чей мозг функционирует по одному из этих трех скрытых сценариев, различие между «недостатком внимания» и конкретной архитектурой нейронных ошибок становится не абстрактной теорией, а практическим инструментом помощи.