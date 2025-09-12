Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Молоток судьи
Молоток судьи
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:50

Мать-тиран: как подполье стало клеткой для детей — шокирующие подробности дела

Уголовное дело о жестоком обращении с детьми передано в суд в Амурской области

В Амурской области расследование дела о жестоком обращении с детьми завершено и передано в суд. Под следствием оказалась жительница Тамбовского района, которая обвиняется в систематическом неисполнении обязанностей матери, незаконном лишении свободы несовершеннолетних и применении насилия в отношении представителя власти.

По данным прокуратуры, женщина воспитывала троих детей, однако регулярно находилась в состоянии алкогольного опьянения и пренебрегала их базовыми потребностями.

"…являясь матерью троих несовершеннолетних детей, систематически, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она не приобретала для них продукты питания, одежду, обувь, предметы личной гигиены, игрушки, не готовила еду", — сообщает прокуратура Амурской области.

Следователи установили, что мать использовала крайние методы так называемого "воспитания". Она запирала двоих детей в подполье дома, лишая их возможности свободно передвигаться и общаться. Эти действия расцениваются как незаконное лишение свободы и представляют серьёзную угрозу психическому и физическому здоровью несовершеннолетних.

Правоохранительные органы вмешались и изъяли детей из неблагополучной семьи. Сейчас они находятся под защитой социальных служб и обеспечены всем необходимым.

Во время задержания обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказала сопротивление сотруднику полиции. По данным следствия, она нанесла представителю власти телесные повреждения. Этот эпизод стал отдельным основанием для обвинения.

Уголовное дело направлено в суд, где женщине предстоит ответить за все предъявленные преступления. Санкция статьи предусматривает до семи с половиной лет лишения свободы.

Случай вызвал широкий общественный резонанс, так как затрагивает вопросы защиты детей и ответственности родителей. Эксперты подчёркивают, что подобные ситуации требуют не только наказания виновных, но и развития профилактических мер, которые помогут вовремя выявлять неблагополучные семьи.

Три интересных факта

  1. В России действует система межведомственного взаимодействия, когда школа, медучреждения и соцслужбы обязаны сигнализировать о проблемах в семье.
  2. Согласно статистике МВД, ежегодно фиксируются сотни случаев жестокого обращения с детьми, и чаще всего причиной становится злоупотребление алкоголем.
  3. В 2017 году в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения, ужесточившие наказание за лишение свободы несовершеннолетних.

