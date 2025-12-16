Маленькая река, большое преступление: тишину Кузнечихи прорезал крик детей

На берегу реки Кузнечиха произошёл инцидент, всколыхнувший местное сообщество и привлёкший внимание к проблеме безопасности детей. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец". Гражданин Республики Узбекистан признан виновным в совершении преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Суд назначил ему наказание — 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Преступление и задержание

Следствием установлено, что мужчина, прекрасно понимая возраст потерпевших, совершил непристойные действия в отношении 12-летней девочки. В тот момент рядом находилась её подруга, которую злоумышленник попытался удержать, применяя физическую силу. Испуганные дети смогли убежать и немедленно сообщили о случившемся родителям.

Реакция полиции последовала незамедлительно. По словам сотрудников правоохранительных органов, личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. Мужчину задержали, допросили и поместили под стражу. Собранные доказательства позволили следствию подтвердить все обстоятельства произошедшего.

Судебное решение

Дело рассматривалось в Соломбальском районном суде. Суд пришёл к выводу, что обвиняемый действовал осознанно и с умыслом. За совершённое преступление мужчина получил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, осуждённый обязан выплатить каждой из пострадавших компенсацию морального вреда — по 300 тысяч рублей. Эти средства, по решению суда, предназначены для частичного возмещения психологических страданий, причинённых детям. "Суд признал необходимым назначить максимально строгую меру наказания, учитывая тяжесть преступления и возраст потерпевших", — отмечается в издании "Московский комсомолец".

Общественный резонанс

История вызвала сильный общественный отклик. Жители региона выразили сочувствие семьям девочек и благодарность полиции за оперативные действия. Обсуждая произошедшее, правозащитники подчеркнули необходимость системной профилактики насилия в отношении несовершеннолетних.

Психологи отмечают, что подобные события оставляют глубокий след в психике детей и требуют длительной реабилитации. Местные власти заявили о планах усилить контроль за общественными местами отдыха, где часто находятся дети без присмотра взрослых.