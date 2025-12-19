Похищение длиною в жизнь: женщина узнала, что её настоящая семья искала её 42 года

История исчезновения трехлетней девочки, которая десятилетиями считалась одной из самых болезненных семейных трагедий, получила неожиданное продолжение спустя более чем 40 лет. В США удалось найти живой женщину, похищенную в раннем детстве, и восстановить контакт с ее семьей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы расследования.

Исчезновение, растянувшееся на десятилетия

Мишель Мари Ньютон пропала 2 апреля 1983 года, когда ей было всего три года. Девочка жила с отцом, и именно он заявил о ее исчезновении. По данным следствия, ребенка забрали прямо со двора дома, после чего ее местонахождение оставалось неизвестным.

На протяжении всех этих лет отец Мишель не прекращал поиски и надеялся снова увидеть дочь. Дело о похищении долгое время оставалось нераскрытым и со временем утратило активный статус, несмотря на то что информация о пропаже сохранялась в федеральных базах данных.

Версия следствия и роль матери

Позднее следователи установили, что девочку увезла родная мать — Дебора Ли Ньютон. Это произошло после развода родителей и затяжного семейного конфликта. По версии правоохранительных органов, женщина скрылась вместе с ребенком в другом штате и начала новую жизнь под чужим именем.

Сообщается, что Дебора переехала в Калифорнию и жила под именем Шэрон. В определенный период она была включена в федеральный список ФБР по делам о похищении детей, однако спустя пять лет расследование закрыли, и активные поиски прекратились.

Возобновление дела и ДНК-прорыв

К расследованию вернулись в 2016 году — по просьбе родственников, которые видели, как тяжело отец переносит утрату. Решающий прорыв произошел уже в 2025 году, когда следователи задействовали современные методы поиска с использованием ДНК-данных.

В результате удалось выйти на Дебору Ньютон, которая на тот момент находилась в доме престарелых. Через нее правоохранители установили местонахождение Мишель. К этому времени женщине исполнилось 46 лет, и она впервые за десятилетия получила возможность восстановить связь с биологической семьей.

Арест и позиция дочери

После предъявления обвинений в похищении Дебору Ли Ньютон арестовали. При этом Мишель приняла неожиданное решение — именно она внесла за мать залог. Свой поступок женщина объяснила желанием поддержать обоих родителей и попытаться завершить эту историю без окончательного разрыва семьи.

Следователи отмечают, что дело стало примером того, как современные технологии позволяют раскрывать преступления, считавшиеся безнадежными. Для семьи Ньютон это расследование стало не только юридическим, но и глубоко личным финалом многолетней драмы.