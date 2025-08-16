Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:13

Чикугунья: в России пока тишина, но эпидемиологи бьют тревогу

В России не зафиксировано случаев заражения вирусом чикунгунья

В России пока не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом чикугунья. Однако эпидемиологи предупреждают: полностью исключить риск его завоза нельзя.

Как передается вирус

Врач-эпидемиолог Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Наталья Филимонова пояснила, что возбудитель передается человеку через укусы комаров.

Контроль на границах

Специалист подчеркнула, что ситуация находится под полным контролем.

"Тем не менее ситуация под контролем. На границах работает система "Периметр" — она позволяет выявлять путешественников с симптомами инфекций", — отметила Филимонова.

Кроме того, в России уже есть отечественные тест-системы, позволяющие проводить быструю диагностику болезни.

