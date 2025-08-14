Лихорадка чикунгунья: симптомы, которые нельзя игнорировать

Температура под 40 градусов, сильные боли в суставах и мышцах, а иногда и характерная "согнутая" поза — так может проявляться новая лихорадка чикунгунья, о которой предупреждают врачи.

Симптомы, на которые нужно обратить внимание

Главный врач одной из клинико-диагностических лабораторий Андрей Поздняков пояснил:

"Главные признаки лихорадки чикунгунья включают высокую температуру (до 40 градусов), сильные боли в суставах, которые могут быть настолько выраженными, что человек принимает согнутую позу. Возможны мышечные боли, отечность мышц и кожные высыпания, напоминающие аллергические реакции".

Насколько опасно заболевание

По словам эксперта, сама по себе чикунгунья не относится к смертельно опасным болезням. Однако для людей с ослабленным здоровьем — пожилых, маленьких детей и пациентов с иммунодефицитом — она может обернуться серьёзными осложнениями. Вакцины от инфекции пока не существует.

Где сейчас фиксируются случаи

Очаги заражения находятся в Китае. СМИ сообщают, что уже более 7 тысяч человек пострадали от этой болезни.

Что говорят в Роспотребнадзоре

В ведомстве уверяют, что ситуация с распространением лихорадки находится на контроле, а опасаться новой эпидемии не стоит.